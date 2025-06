Inter stolpert zum Klub-WM-Start

AFP/SID/YURI CORTEZ

Das Tor von Weltmeister Lautaro Martinez reichte nicht

Champions-League-Finalist Inter Mailand ist zum Auftakt in die Klub-WM gestolpert.

Gegen den CF Monterrey kamen die Italiener in der Nacht zum Mittwoch nur zu einem 1:1 (1:1). Real Madrids langjähriger Kapitän Sergio Ramos (25.) hatte den Underdog aus Mexiko in Pasadena/Kalifornien in Führung gebracht, ehe Torjäger Lautaro Martinez (42.) für Inter ausglich.

Beim ersten Auftritt seit der 0:5-Niederlage im Endspiel der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain verpasste Mailand es, sein spielerisches Übergewicht in weitere Tore umzumünzen.

Im zweiten Spiel in der Gruppe E gegen die Urawa Red Diamonds aus Japan, die ihre erste Partie gegen River Plate mit 1:3 verloren hatten, steht Inter am Samstag (21.00 Uhr) im Kampf ums Achtelfinale bereits unter Zugzwang.: