Heftiger Zusammenprall: Droht Kobel eine Zwangspause?

IMAGO/Jess Stiles

Gregor Kobel hielt gegen Fluminense die Null für seinen BVB

Gregor Kobel war beim mageren 0:0-Unentschieden gegen Fluminense beim Start in die Klub-Weltmeisterschaft noch der beste Akteur im Trikot von Borussia Dortmund, hielt der BVB-Keeper doch gleich mehrere Male herausragend für seine Farben. Kurz nach der Halbzeitpause hatte der Schweizer Nationaltorhüter aber auch einen großen Schreckmoment zu überstehen.

In der 48. Minute war der Torwart von Borussia Dortmund heftig mit seinem Gegenspieler Everaldo zusammengeprallt. Gregor Kobel schrie sofort laut auf vor Schmerzen, musste in den folgenden Minuten gleich zweimal von herangeeilten BVB-Betreuern behandelt werden.

BVB-Cheftrainer Niko Kovac bangte um seinen Keeper, der schon zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Faktor für die Schwarz-Gelben war. Ersatztorwart Alexander Meyer lief sich bereits neben dem Spielfeld warm, ehe sich Kobel doch noch bis zum Spielende durchbiss und einige weitere starke Paraden zeigte - sport.de-Note 2,0.

Nach der Partie berichtete der 27-Jährige, wie er den Zusammenprall selbst wahrgenommen hatte: "Meine Atmung war komplett weg. Es klingelt schon etwas, aber es ist okay. Ich habe super Glück gehabt. Er hat mich hauptsächlich an der Brust getroffen. Wenn er mich am Kopf trifft, habe ich ein größeres Problem." Wie Kobel selbst konnte auch Fluminense-Stürmer Everaldo ohne große Einschränkungen weiterspielen.

BVB-Keeper Kobel gibt Entwarnung

Der Dortmunder Schlussmann selbst legte sich fest, dass er auch im Nachhinein nicht mehr mit einer Zwangspause oder Ausfallzeit im weiteren Verlauf der Klub-WM rechne: "Ich würde mir keine größeren Gedanken machen. Das Wichtigste ist, dass der Kopf verschont wurde."

Der BVB kann also voraussichtlich vollumfänglich mit seinem Leistungsträger planen, wenn es am kommenden Samstagabend deutscher Zeit (18:00 Uhr) gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika in das zweite Gruppenspiel in der Gruppe F geht.

Mamelodi Sundowns hatte in der Nacht zu Mittwoch Ulsan HD FC aus Südkorea mit 1:0 geschlagen.