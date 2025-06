Bayern-Torwart mit 40? Das sagt Kahn zu Neuers Plänen

IMAGO/Andrey Heuler/M.i.S.

Bei der laufenden Klub-WM steht Manuel Neuer wie gewohnt im Bayern-Tor

In der Bundesliga standen sich Oliver Kahn und Manuel Neuer selbst noch einige Male als Kontrahenten gegenüber. Zum letzten Mal im März 2008 beim 1:0-Sieg des FC Bayern beim FC Schalke 04, damals war Oliver Kahn knapp 39 Jahre alt und befand sich unmittelbar vor seinem Karriereende. Manuel Neuer wird sogar noch länger spielen.

Durch seine Vertragsverlängerung bis 2026 ist klar, dass der dreimalige Welttorhüter zum voraussichtlichen Ende seiner aktiven Zeit beim FC Bayern 40 Jahre alt sein wird, hat Manuel Neuer doch am 17. März 1986 Geburtstag.

Gegenüber der "Sport Bild" erklärte sein Vorgänger im FCB-Tor und späterer Vorstandsboss beim FC Bayern (von 2021 bis 2023), was es so schwierig macht, auch im sehr hohen Torwart-Alter noch auf sein Top-Niveau zu kommen.

"Die Verletzungsanfälligkeit ist größer. Manuel kann immer noch seine Qualitäten zeigen. Aber in diesem Alter, eine ganze Saison in drei Wettbewerben: Das ist eine große Herausforderung für den Körper. Irgendwann sind dir natürliche Grenzen gesetzt", weiß der langjährige Stammtorwart des deutschen Rekordmeister aus eigener Erfahrung, worauf es mit knapp 40 Jahren als Profi-Fußballer ankommt.

Kahn fragt: Was treibt Neuer an?

"Da gilt es abzuwägen: Gehe ich zum Trainer und nehme mich auch mal raus, um zu regenerieren. Er muss niemandem mehr etwas beweisen! Es gilt für ihn, in den großen Spielen Top-Leistungen zu bringen", ergänzte der heute 56-Jährige, der selbst im Sommer 2008 seine aktive Laufbahn beendet hatte.

Laut dem Fachmagazin hält es Kahn für eine "kluge Entscheidung", sollte Neuer im kommenden Jahr seine Spielerkarriere dann beenden und nach über 20 Jahren im Profi-Sport zurücktreten.

"Manuel ist erfahren genug, um sich selbst einzuschätzen. Ich weiß nicht, was Manuel antreibt. Ich habe Cristiano Ronaldo bei der Nations League gesehen und mich gefragt: Was ist seine Motivation, in diesem Alter? Will er noch mehr Siege und Rekorde? Das muss jeder für sich entscheiden", so Kahn.

Bislang nicht die Pläne der sportlichen Leitung beim FC Bayern geplant, dass Manuel Neuer stellenweise von Jonas Urbig im Tor der Münchner vertreten werden soll.