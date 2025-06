Baumann: Bayern und BVB hätte ich abgesagt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Frank Baumann soll den FC Schalke 04 zum Erfolg führen

Frank Baumann wollte unbedingt zum FC Schalke 04, das hat der neue Sport-Vorstand des Fußball-Zweitligisten nun in einem Interview deutlich gemacht. Zudem hat er verraten, warum er sich für Miron Muslic und gegen die anderen Trainer-Kandidaten entschieden hat und welche Transfers S04 noch plant.

Ende dieser Woche steht für den FC Schalke 04 der Trainingsauftakt an. Dann wird es erstmals so richtig ernst für den Fußball-Zweitligisten, der mit neuer sportlicher Spitze in die Saison geht. Als Trainer hat Miron Muslic die schwierige Aufgabe in Gelsenkirchen übernommen, im Hintergrund leitet nun Frank Baumann als Sport-Vorstand die Geschicke. Eben jener hat nun unter anderem verraten, warum die Aufgabe bei S04 so reizvoll für ihn ist.

Auf eine Frage der "Sport Bild", dass Baumann ja rund um seine Vorstellung gesagt habe, er hätte nicht jedem Klub zugesagt, und ob er daher wohl dem FC Bayern oder dem BVB abgesagt hätte, sagte er mit einem Schmunzeln: "Ja, das wäre so passiert." Zudem fügte er an: "Wahrscheinlich hätten die beiden Vereine mich aber gar nicht gefragt, weil sie sehr gut besetzt sind."

Er sei zudem "nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Job" gewesen, verriet er. "Meine Tendenz war so, dass ich eher keinen Klub mehr übernehmen wollte. Dann habe ich häufiger gehört, dass andere die Herausforderung auf Schalke als zu groß erachtet haben – und genau das war der Reiz für mich", betonte der 49-Jährige.

Danach bestätigte Baumann, der Anfang Juni offiziell sein Amt antrat, dass er - wie vielfach berichtet - bereits in den letzten Monaten intensiv für Schalke arbeitete und zahlreiche Telefonate mit Beratern, Spielern, Trainern und Ehemaligen führte, um sich bestmöglich vorzubereiten. Und natürlich auch, um die Verpflichtung von Muslic einzufädeln.

FC Schalke 04 Baumann begründet Muslic-Wahl

Dass es am Ende nicht Klub-Legende Raúl wurde, dessen Name in der jüngeren Vergangenheit immer wieder rund um Schalke gespielt wurde, erklärte Baumann so: "Wir haben uns zunächst mit dem Fußball beschäftigt, den wir spielen lassen wollen, und danach haben wir den Trainer ausgesucht. Da haben andere Kandidaten einfach besser gepasst als Raúl, der mit Sicherheit ein guter Trainer ist."

Die Enttäuschung einiger Fans könne er verstehe, aber: "Für uns ging es nicht darum, einen Trainer zu holen, der den größten Applaus bringt – sondern den größten Erfolg. Miron hat uns im Gesamtpaket am meisten überzeugt."

Muslic setzt sich damit auch gegen Lukas Kwasniok (wechselte zuletzt vom SC Paderborn zum 1. FC Köln) durch, der "einer der Kandidaten war", wie Baumann bestätigte. Auch Kwasniok sei "ein sehr guter Trainer. Aber Miron hat uns am meisten überzeugt."

Nicht zuletzt sprach Baumann auch über Transfers. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation werden wir wahrscheinlich Moussa Sylla oder Taylan Bulut verkaufen, passende Angebote vorausgesetzt", sagte der Sport-Vorstand.

Eine kleine Chance auf einen Verbleib der Leistungsträger gibt es aber noch. "Wir haben bereits andere Spieler abgegeben und werden im Laufe der Transferphase sehen, wann wir den passenden Betrag zur Erfüllung der Eigenkapitalauflage eingenommen haben. Ist das der Fall, könnte einer der beiden bleiben", gab der S04-Boss einen Einblick.