Kuriose Prämienregelung bei Bellingham

IMAGO/Guerin Charles/ABACA

Jobe Bellingham debütierte am Dienstag für den BVB

Am Dienstagabend deutscher Zeit debütierte Jobe Bellingham in einem Pflichtspiel für seinen neuen Verein Borussia Dortmund, wurde er von BVB-Cheftrainer Niko Kovac doch im Klub-WM-Spiel gegen Fluminense (Endstand 0:0) nach gut einer Stunde für Pascal Groß eingewechselt. Er soll möglichst schnell zum neuen Führungsspieler in der Mittelfeldzentrale heranreifen. Das unterstreicht schon alleine der Arbeitsvertrag, den er in Dortmund unterschrieben hat.

Für fünf Jahre hat Jobe Bellingham bei Borussia Dortmund unterzeichnet, länger ist derzeit kein anderer Profi im Lizenzspieler-Kader an den Champions-League-Teilnehmer gebunden.

Der 19-Jährige erhält bei den Schwarz-Gelben nach "Sport Bild"-Informationen ein Grundgehalt von rund drei Millionen Euro im Jahr. Durch verschiedene Prämien kann das Jahressalär noch auf bis zu fünf Millionen Euro ansteigen.

Auffällig dabei: Laut dem Fachmagazin sind diese vertraglich zugesicherten Prämien sehr leistungs- und erfolgsbezogen. Um sein Gehalt nach oben zu treiben, muss Bellingham schon in seinem ersten Jahr unbedingt auf viele Einsatzzeiten und Partien kommen.

Dass sich der Teenager das in seiner ersten Saison in einer europäischen Top-Liga in einem bislang fremden Land mit fremder Sprache zutraut, zeugt von großem Selbstbewusstsein und ist durchaus bemerkenswert.

Ausstiegsklausel für Bellingham lag angeblich deutlich höher

Bei Borussia Dortmund wird dem Königstransfer des Sommers, der knapp über 30 Millionen Euro Ablöse gekostet hatte, der Sprung in die BVB-Startformation schon mittelfristig zugetraut - wahrscheinlich an der Seite von Pascal Groß oder Felix Nmecha in der Mittelfeldzentrale.

Dass es dabei überhaupt gelang, Jobe Bellingham vom FC Sunderland loszueisen, wird in Dortmund als großer Transfercoup gefeiert. Laut "Sport Bild" soll die eigentliche Ausstiegsklausel nämlich sogar rund 45 Millionen Euro für die Westfalen betragen haben.

Nach intensiven Verhandlungen zwischen den Vereinen sowie der Spielerseite um Vater und Berater Mark Bellingham schafften es die BVB-Bosse dann, die Ablösesumme noch deutlich nach unten zu drücken.