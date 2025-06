Bericht: Gladbach dachte über Leihe von BVB-Youngster nach

IMAGO/UWE KRAFT

Julien Duranville ist beim BVB bislang nur Ergänzungsspieler

Julien Duranville ist nun bereits seit zweieinhalb Jahren bei Borussia Dortmund unter Vertrag, hat sich beim BVB aber noch immer nicht richtig durchsetzen können. Denkt der Champions-League-Teilnehmer jetzt auch über ein Leihgeschäft nach, um dem Youngster zu mehr Einsatzzeiten zu verhelfen?

Nach Informationen der "Sport Bild" hat die sportliche Führung der Dortmunder bereits eine Tendenz festgelegt: Eigentlich soll Julien Duranville nicht verliehen werden, es auch in der Bundesliga-Spielzeit 2025/2026 beim BVB weiter versuchen.

In der abgelaufenen Saison kam der junge Belgier in immerhin 22 Pflichtspielen für die BVB-Profis zum Einsatz, davon allerdings nur viermal auch von Beginn an. In der Bundesliga und in der Champions League wartet er weiterhin auf sein erstes Tor im schwarz-gelben Trikot.

Wie es in der "Sport Bild" weiter heißt, soll es zuletzt bereits einen Bundesliga-Konkurrenten gegeben haben, der darüber nachdachte, Duranville als Leihspieler zu verpflichten. Borussia Mönchengladbach soll konkretes Interesse an dem 19-Jährigen gehabt haben, der bereits belgischer A-Nationalspieler ist und auf den offensiven Außenbahnen weiterhin als großes Talent gilt.

BVB-Führung strebt keine Duranville-Leihe an

Die Dortmunder Vereinsführung soll aber bereits klargemacht haben, dass ein Leihgeschäft mit Duranville nicht angedacht ist. Vielmehr sollen die BVB-Bosse auch weiterhin davon überzeugt sein, dass es das Top-Talent bei den Dortmundern endgültig schaffen kann.

Auch Cheftrainer Niko Kovac soll von dem jungen Flügelflitzer weiterhin angetan sein, allerdings eine bessere Einstellung auf und abseits des Platzes von Duranville eingefordert haben. Inwiefern der Dortmunder Coach den Teenager schon während der laufenden Klub-WM berücksichtigen wird, bleibt dabei noch abzuwarten. Im ersten Gruppenspiel gegen Fluminense schmorte Duranville 90 Minuten lang auf der Bank.