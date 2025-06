Klopp plant Personalumbau für gebeuteltes RB Leipzig

IMAGO/Roger Petzsche

Jürgen Klopp macht sich Gedanken über die Zukunft von RB Leipzig

RB Leipzig spielt in der kommenden Saison nach der verpassten Qualifikation für Europa nur national. Nach der Flop-Saison planen die Sachsen jetzt wohl einen großen Personalumbau - mit dem im Winter verpflichteten Jürgen Klopp als Strippenzieher.

Platz 7 in der Abschlusstabelle der Bundesliga - so schlecht war RB Leipzig noch nie seit dem Aufstieg 2015. Mit dem verpassten internationalen Geschäft droht dem Verein in diesem Sommer auch der Verlust einiger namhafter Spieler.

Verständlich, dass nicht nur an kleineren Stellschrauben gedreht werden soll, sondern wohl ein größerer Umbruch geplant ist, wie "Sport Bild" berichtet. Allen voran wird ein neuer CEO für die Sachsen gesucht.

Oliver Mintzlaff war nach dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz Ende 2022 an die Spitze des Weltkonzerns gerückt. Sein Posten als Chef von RB Leipzig ist seitdem unbesetzt. Die zwischenzeitlich weitgehend ruhende Suche nach einem Nachfolger wird jetzt wohl wieder intensiviert.

Rund um den sportlichen Betrieb hält Jürgen Klopp die Zügel in der Hand. Laut "Sport Bild" war er einer der zentralen Befürworter für die Verpflichtung von Ex-Schalke-Coach David Wagner als Nachwuchsleiter und Klopp soll auch Ole Werner als neuen Wunsch-Cheftrainer auserkoren haben.

RB Leipzig: Klopp baut sich großes Team auf

Während sich Werner und Leipzig schon einig sind, stellt sich Werder Bremen aktuell noch quer. Die Bremer wollen eine Ablösesumme für ihren beurlaubten Trainer, die RB bisher noch nicht zu zahlen bereit war.

Neben dem Posten des Cheftrainers ist bei RB auch eine Verbesserung der Scouting-Abteilung geplant. Kevin Rangnick, Sohn des ehemaligen Leipzig- und jetzigen Österreich-Trainers Ralf Rangnick, bleibt - doch die Strukturen um ihn herum werden verbessert, wie "Sport Bild" schreibt.

Demnach sei Red Bull bereit, jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag in den Personalkader um Jürgen Klopp zu investieren. Auch wenn er nicht selbst an der Seitenlinie steht, hat Klopp in seiner aktuellen Person großen Einfluss auf die Zukunft von RB Leipzig.