Verlässt Xhaka Bayer im Tausch für Thiaw?

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Granit Xhaka (li.): In der letzten Saison hatte er schon die Hand am Trikot von AC Milan

Der Umbruch bei Bayer Leverkusen in diesem Sommer könnte noch viel größer Ausfallen als bisher angenommen. AC Milan macht beim Werben um Granit Xhaka immer mehr Druck und will dafür jetzt wohl Malick Thiaw in den Transfer einbinden. Kommt es zum Spielerwechsel zwischen den Mailändern und Leverkusen?

Offiziell sind es bisher nur Jonathan Tah und Jeremie Frimpong auf Spielerseite, die neben Trainer Xabi Alonso in der kommenden Saison nicht mehr bei Bayer Leverkusen aktiv sein werden. Dazu kommt der in der abgelaufenen Saison ausgeliehene Odilon Kossounou, der von Atalanta Bergamo fest unter Vertrag genommen wurde.

Doch die Liste könnte noch deutlich länger werden. Florian Wirtz steht kurz vor der Vertragsunterschrift beim FC Liverpool, um Patrick Schick und Victor Boniface ranken sich Gerüchte und auch Alejandro Grimaldo liebäugelt schon länger mit einer Rückkehr in seine spanische Heimat.

Bayer Leverkusen: Xhaka-Abgang schon besiegelt?

Felsenfest eingeplant war dagegen Granit Xhaka. Doch auch dieser Stein geriet in den letzten Wochen ins Wanken: Beginnend mit seinen nebulösen Aussagen beim Abschied von Bruder Taulant bis hin zu den sich immer hartnäckiger haltenden Gerüchten um einen möglichen Wechsel zum AC Milan.

Die "Gazzetta dello Sport" berichtet davon, dass sich Mailand und Leverkusen einig werden könnten: Via eines Spielertauschs.

Leverkusen könnte sich erweichen lassen, Mittelfeldregisseur Xhaka in die Lombardei zu transferieren, wenn sie dafür ihren Wunschersatz für Jonathan Tah bekämen: Malick Thiaw.

Wie genau Milans Tausch-Offerte aussieht ist nicht bekannt, laut dem italienischen Sportmagazin hat Xhakas Berater einen baldigen Wechsel seines Schützlings bestätigt. Demnach bieten die Rossoneri rund zehn Millionen Euro für den erfahrenen Schweizer Nationalspieler.

Mit einem Wechsel von Granit Xhaka würde für Bayer die nächste tragende Stütze aus der Mannschaft wegbrechen, die mit dem Double 2024 für die beste Saison der Vereinshistorie gesorgt hat.