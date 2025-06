FC Schalke verkündet weitere Trainer-Entscheidungen

IMAGO/Steve Flynn/PPAUK

Miron Muslic bringt seine Co-Trainer aus Plymouth mit

Nach der Verpflichtung von Miron Muslic als neuen Cheftrainer ist die wichtigste Personalfrage beim FC Schalke 04 bereits beantwortet. Bis zuletzt war aber noch offen, mit welchem Trainerteam der neue S04-Coach in die Vorbereitung starten wird. Am Mittwoch hat der Zweitligist konkrete Namen verkündet.

Wie der FC Schalke am offiziell mitteilte, werden Eddie Lattimore und Adin Osmanbasic als neue Co-Trainer bei den Königsblauen einsteigen. Die beiden haben bereits bei Cercle Brügge in Belgien und bei Plymouth Argyle in England unter Cheftrainer Miron Muslic als Assistenten gearbeitet. Nun bringt der 42-Jährige seine beiden Vertrauten auch mit nach Gelsenkirchen für die Saison in der 2. Bundesliga.

Als Torwarttrainer wird Volkan Ünlü installiert. Dieser ist bereits seit Jahren beim FC Schalke tätig, war bis dato für die Nachwuchskeeper in der U19-Mannschaft zuständig. Er folgt auf Stephan Loboué.

Aus dem Trainerteam ausscheiden wird außerdem Ex-Nationalspieler Sidney Sam, der laut Vereinsmitteilung künftig als Leihspielerbeauftragter tätig sein wird. Tim Hoogland und Alexander Storck bleiben dem erweiterten Trainerteam der Knappen hingegen erhalten. Letzterer in neuer Funktion als Athletiktrainer.

Muslic freut sich auf "echte Teamplayer"

Schalkes Sportdirektor Youri Mulder meinte zu den verschiedenen Personalien im Staff von Cheftrainer Miron Muslic: "Wir haben nach einer intensiven Saison-Analyse personelle Entscheidungen getroffen, um auch in Trainer-Team und Staff neue Impulse und Energie zu setzen. Dafür haben wir uns Zeit genommen, um inhaltlich tief auszuwerten, die richtigen Schlüsse zu ziehen und bei Neubesetzungen immer aus Überzeugung zu handeln."

Das Trainerteam wurde nun in enger Abstimmung zwischen Mulder und Muslic komplettiert. Der neue Übungsleiter auf Schalke meinte über die getroffene Auswahl: "Fachlich und menschlich ergänzen Eddie, Adin und Volkan das Trainer-Team in meinen Augen ideal. Sie sind echte Teamplayer, die gemeinsam anpacken und vorangehen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Tim, Alex und ihnen so gut besetzt sind."