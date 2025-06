Süle wehrt sich gegen Vorwürfe mangelnder Motivation

IMAGO

Niklas Süle hatte gegen Fluminense einige Male das Nachsehen

Borussia Dortmund ist mit einem torlosen Unentschieden gegen Fluminense in die Klub-WM gestartet und konnte über den Punkt sogar noch froh sein. Ein müder Auftritt des BVB, der die Frage aufwarf, ob die Brasilianer nicht einfach motivierter waren - eine Aussage, der Niklas Süle klar widersprach.

Doppelt so viele Torschüsse - eine Statistik, die nach dem 0:0 zwischen Borussia Dortmund und Fluminense Rio de Janeiro kein Ruhmesblatt für den Bundesligisten war. Eine klare Sprache für die Brasilianer, die nur wegen eines starken Gregor Kobel im BVB-Tor keinen Dreier einfuhren.

So überraschte es nicht, dass im Anschluss an die Partie das in Dortmund berüchtigte M-Wort wieder in der Luft lag. In diesem Fall war es dann aber doch nicht die Mentalitätsfrage, dafür aber die verwandte Motivationsfrage. Hatten die Fluminense-Spieler einfach mehr Lust auf den Sieg?

Klub-WM: Wie motiviert ist der BVB?

Niklas Süle widersprach. "Jeder hat richtig Bock auf diese Aufgabe hier", stellte der Abwehrmann bei "DAZN" klar. "Es war einfach viel zu wenig."

Doch damit war die Eingangsfrage nicht vom Tisch. Immerhin brachte sie Dortmund-Held Kobel selbst auf die Tagesordnung. "Für die ist das ein Wahnsinns-Turnier", spielte er auf die erstmals im aktuellen Modus ausgetragene Klub-WM an.

Und auch sein Trainer Nico Kovac teilte diese Einschätzung: "Wir Europäer denken, dass der Fußball nur bei uns stattfindet, aber in Südamerika wird auch Fußball gespielt."

Dennoch blickte der Coach nach vorne und wollte die schwache Leistung zum Auftakt nicht zu sehr auf die Waage legen. "Wir haben jetzt den Punkt geholt, den wir haben wollten, um gut ins Turnier zu starten. Jetzt geht es in den nächsten beiden Spielen darum, den ersten oder zweiten Platz zu sichern", so Kovac.

Und obwohl an den verbleibenden beiden Spieltagen mit den Mamelodi Sundowns aus Südafrika und Ulsan HD FC aus Südkorea vermeintlich leichtere Gegner warten, kommt der BVB um eine erkennbare Leistungssteigerung nicht herum, um weiter im Turnier zu bleiben.