Bedient sich der VfB Stuttgart beim FC Bayern?

IMAGO/Markus Ulmer

Bayerns Paul Wanner (hier bei seiner Leihe nach Heidenheim) ist Thema beim VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart bereitet sich auf einen möglichen Abgang von Enzo Millot vor und hat dabei unter anderem ein absolutes Top-Talent des FC Bayern ins Visier genommen.

Wie alle Bundesligisten bastelt dieser Tage auch der VfB Stuttgart am Kader für die anstehende Saison. Zwar steht die Top-Elf schon zu weiten Teilen, aber einzelne Veränderungen sind noch möglich.

So bereiten sich die Schwaben derzeit auch noch auf einen möglichen Abgang von Enzo Millot vor, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro besitzt und wohl vor dem Abflug steht. Als Interessenten gelten dem Vernehmen nach unter anderem der FC Paris und zahlungskräftige Klubs aus Saudi-Arabien.

Auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger für Millots Zehnerposition haben die VfB-Verantwortlichen ihren Blick wohl auch auf einen Spieler des FC Bayern geworfen, das jedenfalls hat die "Sport Bild" erfahren.

Konkret geht es um den 19-jährigen Paul Wanner, der als eine der ganz großen Zukunftshoffnungen bei den Münchnern gilt, aufgrund seines jungen Alters aber erst an die SV Elversberg und zuletzt an den 1. FC Heidenheim verliehen war.

FC Bayern und VfB Stuttgart in engem Kontakt

Geht es für Wanner in 2025/26 also erneut in die Bundesliga, dieses Mal einen Schritt weiter und mit dem VfB sogar in die Europa League? Zuvor war Wanner mit Heidenheim in der Conference League aktiv gewesen (sieben Spiele, ein Tor).

Relativ klar ist jedenfalls, dass Wanner ein drittes Mal verliehen werden soll. "Sport1" schreibt unter anderem von diesen Planspielen. Aktuell weilt der Mittelfeldspieler noch mit der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM in der Slowakei. Danach könnte es zu den Stuttgartern gehen.

Die Drähte zum VfB sind kurz, wegen des ebenfalls verliehenen Alexander Nübel stehen die Bayern-Bosse und die Schwaben in engem Kontakt. Folgt nun Wanner? Möglich.

Neben dem 19-Jährigen sollen sich die Stuttgarter auch noch mit Noah Darvich beschäftigen. Dieser ist aktuell im Nachwuchs des FC Barcelona tätig und Kapitän der deutschen U19-Nationalmannnschaft. Bei Barca läuft der Vertrag des 18-Jährigen noch bis Sommer 2026.

Wanner hingegen ist beim FC Bayern noch bis Mitte 2027 gebunden. "Bild" brachte derweil neben dem jungen Duo jüngst auch den 22-jährigen Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki ins Gespräch als Millot-Nachfolger.