FC Bayern doch mit Chance? Barcola wechselt Berater

PSG-Star Bradley Barcola wechselt wohl den Berater

Könnte Bradley Barcola am Ende doch beim FC Bayern landen? Ein Berater-Wechsel des Offensivmannes von Paris Saint-Germain hat die Gerüchteküche um einen Wechsel nach München nun wieder angeheizt.

Der FC Bayern muss (u.a.) wegen des bevorstehenden Wechsels von Leroy Sané und dem ebenfalls drohenden Abgang von Kingsley Coman dieser Tage ein schwieriges Flügel-Puzzle lösen, wie sport.de jüngst in einem Beitrag genauer beleuchtet hat. Sport-Vorstand Max Eberl kündigte in diesem Zusammenhang während der Klub-WM in den USA bereits an, dass "ein herausragender Spieler" als Ersatz kommen soll.

Als einer der Kandidaten für die Außenbahn gilt - neben Nico Williams (Athletic Bilbao) und Rafael Leao (AC Mailand) - Bradley Barcola von Paris Saint-Germain. Das Problem: Barcola wird laut "The Sun" auch vom FC Liverpool umworben. Und noch gravierender: PSG will den 22-jährigen Franzosen gar nicht abgeben.

Das französische Portal "Jeunesfooteux" schrieb jüngst, dass der Flügelflitzer als "unverkäuflich" markiert wurde. "Foot Mercato" vermeldete sogar, dass Barcola ohnehin in Paris bleiben wolle.

Doch wie "Bild" spekuliert, könnte sich das Blatt für den FC Bayern möglicherweise doch noch wenden. Denn wie es im Podcast "Bayern Insider" heißt, wechselt Barcola in Kürze den Berater. Bislang wird der Flügelspieler von der Agentur vertreten, bei der auch Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht: Gestifute von Jorge Mendes.

FC Bayern kennt neuen Barcola-Berater

Fortan soll sich aber Spielerberater Moussa Sissoko um die Dienste von Barcola kümmern. Sissoko hat einen guten Draht zum FC Bayern, da er unter anderem FCB-Verteidiger Dayot Upamecano unter seinen Fittichen hat. Der Wechsel zur neuen Agentur soll zum 1. August wirksam werden. Damit bleibt noch ein Monat Zeit bis zum Transferschluss, um Barcola doch noch nach München zu locken.

Max Eberl gilt ohnehin als Fan des Offensivmannes. Schon bei seiner vorherigen Station bei RB Leipzig wollte der heutige Bayern-Sport-Vorstand den Franzosen verpflichten, der Kontakt riss seitdem nicht ab. Nun sollen seit "Wochen und Monaten Gespräche mit Barcola über einen Transfer zum deutschen Rekordmeister laufen, so "Bild".

Bei den Bayern-Bosse gelte Barcola als "beliebte Lösung" für die offene Stelle auf den Außen. Wie viel Barcola am Ende kosten könnte, ist noch offen. Sein Marktwert liegt allerdings bei geschätzten 70 Millionen Euro, sein Vertrag ist noch bis Sommer 2028 datiert. Allerdings wären die Alternativen, Williams und Leao, wohl auch nicht billiger.