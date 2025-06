FC Bayern macht angeblich Vorstoß bei Chelsea-Star

IMAGO/UWE KRAFT

Malo Gusto spielte erst kürzlich mit Frankreich gegen Deutschland

In der vergangenen Saison hat Malo Gusto beim FC Chelsea den Durchbruch geschafft. Dennoch ist nicht sicher, dass der französische Rechtsverteidiger auch in Zukunft noch für die Blues auflaufen wird. Sollte der 22-Jährige auf den Markt kommen, stünde der FC Bayern offenbar bereit.

42 Pflichtspiele für den FC Chelsea und ein Vertrag bis 2030 - auf den ersten Blick spricht wenig dafür, dass Malo Gusto in der neuen Spielzeit nicht mehr an der Stamford Bridge auflaufen wird.

Dem Vernehmen nach hätte der amtierende Conference-League-Sieger hinten rechts lieber einen Mann mit mehr Offensivdrang. 2024/2025 lieferte Gusto gerade einmal zwei Vorlagen, selbst traf er gar nicht.

Den FC Bayern schreckt die durchwachsene Statistik angeblich nicht ab. Wie der bekannte Chelsea-Reporter Simon Phillips enthüllt hat, denkt der deutsche Rekordmeister darüber nach, den Abwehr-Youngster an die Säbener Straße zu holen. Ein erster Kontakt sei hergestellt worden.

Problem: Das Preisschild für Gusto hat es in sich. Umgerechnet ca. 35 Millionen Euro sollen für den Franzosen aufgerufen werden, der aus dem Nachwuchs von Olympique Lyon stammt. Chelsea hatte 2023 selbst 30 Millionen Euro auf den Tisch gelegt.

Drei Optionen auf Bayerns rechter Seite

Quantitativ ist der FC Bayern auf der rechten Seite in der Viererkette auf den ersten Blick ausreichend besetzt: Allrounder Konrad Laimer, Josip Stanisic und Sacha Boey streiten sich um einen Platz.

Als Idealbesetzung und geeignetes Pendant zu Alphonso Davies auf links gilt freilich keiner der drei. Wie weit oben die Verpflichtung einer weiteren personellen Option auf der Prioritätenliste der Münchner Bosse steht, ist derweil unklar.

Malo Gusto im Einsatz gegen Deutschland:

Momentan weilen Sportvorstand Max Eberl und Co. in den USA bei der Klub-WM. Nach "Bild"-Informationen steht der Münchner Funktionär dort bereits um fünf Uhr morgens auf, um mit Spielerberatern in Europa telefonieren zu können.

Ob auch der Agent von Malo Gusto in den vergangenen Tagen zu Eberls Gesprächspartnern zählte, ist nicht bekannt.