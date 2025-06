HSV droht Torwart-Exit - U21-Nationalspieler als Ersatz?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Alexander Neis

Matheo Raab (r.) könnte den HSV im Sommer verlassen

Den Hamburger SV beschäftigen in der Sommerpause vor der Rückkehr in die Bundesliga viele Personalfragen. Im Tor könnte demnach ein Wechsel bevorstehen. Als möglicher Ersatz schielt der HSV wohl auf einen U21-Nationalspieler.

Nachdem der einstige Bundesliga-Dino den unbeliebten Titel des Zweitliga-Dinos in der abgelaufenen Spielzeit mit dem Wiederaufstieg endlich abgeben konnte, kümmern sich die Verantwortlichen beim Hamburger SV jetzt um die Zusammenstellung des Kaders.

Nicht alle Aufstiegshelden bleiben sicher beim HSV. So stocken etwa die Verhandlungen über eine Verlängerung von Torschützenkönig Davie Selke. Es gibt auf der anderen Seite aber auch die felsenfesten Positionen: Daniel Heuer-Fernandes als Rückhalt im Tor.

Während die Nummer 1 des HSV auch in der Bundesliga zwischen den Pfosten stehen dürfte, kommt es dahinter zu Bewegung. Den wie der "kicker" berichtet, beschäftigt sich Ersatztorwart Matheo Raab mit einem Wechsel. Der inzwischen 26-Jährige wechselte vor drei Jahren von Kaiserslautern nach Norddeutschland, konnte sich dort aber keinen Startelf-Platz erarbeiten.

Da Raab wohl Anfragen vorliegen hat, ist ein Abgang alles andere als unmöglich. Der HSV müsste also einen Ersatz finden.

HSV: Bundesliga-Aufsteiger sucht nach Ersatz im Tor

Und beim HSV hat man dabei wohl einen Wunschkandidaten gefunden: U21-Nationalspieler Nahuel Noll. Der bestreitet derzeit mit der Mannschaft von Trainer Antonio di Salvo die U21-EM in der Slowakei.

Noll befindet sich bis 2027 bei der TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag, war in der abgelaufenen Saison aber an den Zweitligisten Greuther Fürth ausgeliehen. Ginge es nach der Sportvereinigung, würde Noll ein weiteres Jahr bei den Kleeblättern spielen.

Wichtig wird dabei auch sein, was der 22-Jährige selbst will. Eine weitere Saison im Fürther Tor, ein Bankplatz hinter Oliver Baumann in Hoffenheim oder der Schritt zum HSV, wo er sich aller Voraussicht nach aber ebenfalls nur auf der Reservebank wiederfinden dürfte.