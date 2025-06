1. FC Köln kündigt 150 Fans

Anke Waelischmiller/dpa

25.500 Dauerkarten gibt es im Stadion des 1. FC Köln

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln ist nach der vergangenen Saison konsequent gegen Inhaber wenig genutzter Dauerkarten vorgegangen. Der Verein habe "rund 150 Dauerkarteninhabern aufgrund nicht ausreichender Nutzung der Karte gekündigt", sagte Kölns Vizepräsident Carsten Wettich am Dienstag bei einem Mitgliederstammtisch.

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Maßnahme berichtet. Laut dem Bericht wurden die betroffenen Mitglieder nach der Zweitliga-Saison und einer Analyse ihrer Karten-Nutzung angeschrieben.

Vorgabe: Mindestens zwölf Bundesliga-Heimspiele

Bereits im Vorjahr hatte der Verein Dauerkarteninhaber per E-Mail darüber informiert, dass deren Tickets bei wiederholter Nichtnutzung zum Saisonende entzogen und neu vergeben werden können. So mussten Dauerkarten in der Rückrunde der vergangenen Zweitliga-Saison bei mindestens fünf Heimspielen eingesetzt werden.

Auch für die kommende Spielzeit gelten klare Regeln: "In der Saison 2025/26 muss jede Dauerkarte bei mindestens zwölf Bundesliga-Heimspielen verwendet werden. Wir behalten uns vor, Dauerkartenverträge zum Ende einer Saison gegebenenfalls nicht zu verlängern, sollte die Nutzung nicht regelmäßig erfolgen", heißt es auf der Vereinswebseite.

Mehrere zehntausend Fans auf Warteliste

Um leere Plätze im Stadion zu vermeiden, können FC-Fans ihre Karten bei Verhinderung über eine Ticketbörse weitergeben. "Die Ticketbörse, in der nicht genutzte Tickets zum Weiterverkauf angeboten werden können, hat die Situation ein wenig verbessert", betonte Wettich.

Die Zahl der Dauerkarten ist im 50.000 Plätze fassenden Rhein-Energie-Stadion seit Jahren auf 25.500 limitiert. Nach Vereinsangaben befinden sich mehrere zehntausend Fans auf der Warteliste für eine Dauerkarte.