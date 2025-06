Medien: Bayern winkt Mega-Summe durch Transfer-Einnahmen

IMAGO

Verlassen Joao Palhinha und Min-jae Kim den FC Bayern im Sommer?

Sportvorstand Max Eberl vom FC Bayern muss in diesem Sommer Transfereinnahmen generieren, um Cheftrainer Vincent Kompany frisches Personal bereitzustellen. Kommt es bei allen Wechselkandidaten zu einem Deal, winkt den Münchner eine stattliche Summe Geld.

Im Kader des FC Bayern sollen laut "Bild" sechs mögliche Verkaufskandidaten ausgemacht worden sein. Namentlich genannt werden Kingsley Coman, Min-jae Kim, Joao Palhinha, Daniel Peretz, Bryan Zaragoza und Sacha Boey.

Sollte es zu Transferabschlüssen bei allen sechs Spielern kommen, dürften am Ende nicht weniger als rund 130 Millionen Euro eingenommen werden, berichten die "Bild"-Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl in ihrem Podcast "Bayern-Insider".

Da der FC Bayern jüngst den zunächst an Tottenham Hotspur verliehenen Mathys Tel dauerhaft abgegeben und 35 Millionen Euro eingenommen hat, könnte am Ende eine Summe in Höhe von 165 Millionen Euro an Transfereinnahmen stehen. Für den Angreifer hatten die Münchner zudem eine Leihgebühr in Höhe von zehn Millionen Euro kassiert.

Minusgeschäfte trotz Mega-Einnahmen für den FC Bayern?

Den größten Batzen könnten demnach Außenstürmer Coman, Innenverteidiger Kim und Sechser Palhinha dazusteuern. Für Coman oder Kim werden angeblich 35 Millionen Euro fällig, bei Palhinha sollen es 30 bis 35 Millionen Euro sein. Rechtsverteidiger Boey und Flügelstürmer Zaragoza könnten jeweils zehn Millionen Euro einbringen, Ersatztorwart Peretz soll acht Millionen Euro in die Kassen spülen.

Unklar ist allerdings, ob Kingsley Coman überhaupt im Sommer wechselt. Zählte der Franzose lange zu den Verkaufskandidaten, hieß es kürzlich bei "Sky", dass der FC Bayern nicht mehr länger einen Transfer vorantreibt.

Nach dem Auftaktsieg bei der Klub-WM gegen Auckland City sagte Sportvorstand Max Eberl: "King ist bei uns. Er ist ein wichtiger Spieler, der über Jahre bei Bayern sehr Großes geleistet hat. Er ist körperlich im guten Zustand und er trägt hoffentlich dazu bei, dass wir bei der Klub-WM erfolgreich sind. Er ist jetzt da. Darüber sind wir sehr glücklich und dann schauen wir, was passiert."

Trotz der beeindruckten Summe, die die Bayern in diesem Sommer über Transfers womöglich einnehmen könnte, stünde am Ende ein Minusgeschäft für den deutschen Rekordmeister: Tel (20 Mio. Euro), Coman (21 Mio. Euro), Kim (50 Mio. Euro), Palhinha (51 Mio. Euro), Peretz (5 Mio. Euro), Zaragoza (13 Mio. Euro) und Boey (30 Mio. Euro) kosteten zusammen 190 Millionen Euro.