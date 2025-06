Real Madrid patzt beim Debüt von Xabi Alonso

IMAGO/David Klein

Kein Sieg zum Auftakt für Xabi Alonso und Real Madrid

Holpriges Debüt für Xabi Alonso: Der neue Trainer ist mit Real Madrid in seinem ersten Spiel zum Auftakt der Klub-WM nicht über ein mühsames Remis gegen Al-Hilal Riad aus Saudi-Arabien hinausgekommen.

Beim 1:1 (1:1) bei 30 Grad in Miami hatten Alonso und Co. sogar noch Glück, dass der Außenseiter einige gute Möglichkeiten liegenließ. Federico Valverde vergab in der Nachspielzeit die große Chance auf einen schmeichelhaften Sieg für Madrid, als der 26-Jährige einen Strafstoß verschoss (90.+2).

In der Real-Abwehr stellte Alonso die beiden Neuzugänge Dean Huijsen (AFC Bournemouth) und Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) gleich in die Startelf - und eigentlich hätten sie früh ihr erstes Gegentor mit den Königlichen kassieren müssen. Doch Marcus Leonardo schoss knapp daneben (10.).

Auch danach spielte Al-Hilal immer wieder frech nach vorne, doch jubeln durfte erst einmal Alonso.

An der Seitenlinie zeigte der ehemalige Coach von Bayer Leverkusen beide Fäuste, als Gonzalo Garcia gleich Reals erste richtige Chance zur Führung nutzte (34.). Doch Ruben Neves glich nur kurze Zeit später durch einen Foulelfmeter (41.) aus.

Besonders Salem Al Dawsari sorgte für Al-Hilal immer wieder für Gefahr, auf der Gegenseite traf Arda Güler (46.) die Latte.

In Gruppe H geht es für Real am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/DAZN) gegen CF Pachuca weiter, zum Gruppenabschluss wartet noch RB Salzburg (27. Juni).