Sesko-Berater spricht Klartext über Ablöse-Poker

IMAGO/motivio

Verlässt Benjamin Sesko RB Leipzig im Sommer?

Benjamin Sesko von RB Leipzig wird seit Wochen mit einem Wechsel zum FC Arsenal in Verbindung gebracht. Medienberichten zufolge geht es nur noch um die Höhe der Ablöse zwischen beiden Klubs. Der Berater des Mittelstürmer räumte diesbezüglich nun mit Gerüchten auf.

Benjamin Seskos Berater Elvis Basanovic will keinerlei Druck auf die Verantwortlichen von RB Leipzig ausüben, wenn es um einen möglichen Transfer seines Schützlings zum FC Arsenal geht. Gerüchten, nach denen er eine niedrigere Ablösesumme durchboxen will, um einen Deal zu beschleunigen, verwies er im Gespräch mit "Givemesport" ins Reich der Fabeln.

"Das ist weit von der Wahrheit entfernt! Wir respektieren RB Leipzig und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass RB Leipzig auch unsere Entscheidung für den nächsten Schritt respektieren wird, wenn wir uns dazu entscheiden", sagte er im Interview mit Transfer-Reporter Fabrizio Romano.

Selbst im Fall, dass Benjamin Sesko den "starken Wunsch" nach einer Luftveränderung verspürt, "werden wir RB Leipzig niemals zwingen oder erpressen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, denn die Art und Weise, wie man den Verein verlässt, zeigt die eigenen Werte. Werte, die man in einen neuen Verein einbringt".

Basanovic stellte mit Blick auf Sesko zudem klar: "Er wird RB Leipzig nur dann verlassen, wenn wir einen besonderen Klub, ein besonderes Projekt mit einen besonderen Trainer erkennen."

Sesko-Abschied? Vielleicht auch erst in "drei Jahren"

Zudem appellierte der Berater, dass "in der Fußballwelt mehr Respekt herrschen sollte". Auch deshalb will das Sesko-Lager die "Dinge auf die richtige Art und Weise" tun.

Eine Aussage, ob der Mittelstürmer in diesem Sommer RB Leipzig verlässt, ließ sich Basanovic nicht entlocken. Ein Abschied des 22-Jährigen könne "in der nächsten Woche, nächstes Jahr oder in drei Jahren passieren".

Ein Wechsel zum FC Arsenal zeichnete sich laut Medienberichten in den vergangenen Wochen mehr und mehr ab. Laut dem Portal "CaughtOffside" hat sich der FC Arsenal mit dem Mittelstürmer bereits auf vertragliche Konditionen wie Gehalt und Laufzeit geeinigt. Angeblich beharrt RB Leipzig auf der 80-Millionen-Euro-Klausel, die Gunners sollen aber weiter versuchen, diese Summer noch nach unten zu handeln.