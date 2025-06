Kehl über Bellingham-Einstand: "Noch ein bisschen Luft"

IMAGO/Guerin Charles/ABACA

Jobe Bellingham hat sein erstes Pflichtspiel für den BVB in den Beinen

Jobe Bellingham hat gleich bei der ersten Gelegenheit sein Debüt für Borussia Dortmund gegeben. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bewertete anschließend den Auftritt des jungen Engländers - und zeigte sich durchaus zufrieden. Doch der Ex-Kapitän sieht zugleich Verbesserungspotenzial.

Beim insgesamt enttäuschenden BVB-Auftritt im ersten Gruppenspiel bei der Klub-WM gegen den brasilianischen Vertreter Fluminense zählte Neuzugang Jobe Bellingham noch zu den auffälligeren Akteuren in Schwarz-Gelb.

In der 59. Minute eingewechselt, war er sogleich bemüht, das Spiel an sich zu reißen. Der 19-Jährige "forderte sofort die Bälle im Zentrum", wie es in der sport.de-Einzelbewertung anschließend hieß. Der jüngere Bruder von Jude Bellingham "machte seine Sache auf individueller Ebene ordentlich". Am Ende verdiente er sich die Note 3,5.

Ähnlich bewertete jener Mann den ersten Auftritt des über 30 Millionen Euro teuren Neuzugangs, der den Deal maßgeblich eingefädelt hat. Sportdirektor Sebastian Kehl sagte in einer Medienrunde am Donnerstag (die Aussagen gibt es auch oben im Video): "Erst einmal habe ich mich gefreut, dass er direkt sein erstes Spiel hat. Er braucht sicherlich noch etwas Zeit, um reinzukommen und die Abläufe zu verinnerlichen."

BVB-Boss Kehl: "Auch da ist natürlich noch ein bisschen Luft"

Laut Kehl habe Bellingham "vom ersten Moment an sehr, sehr engagiert gewirkt und gleich versucht, den Ball zu fordern. Auch da ist natürlich noch ein bisschen Luft, aber das ist ganz normal".

Der BVB hatte lange an einem Transfer von Jobe Bellingham gearbeitet. Kurz vor dem Ende der Transferphase, die von der FIFA eigens für die Klub-WM eingerichtet wurde, gab der Revierklub dann Vollzug. Der zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb in Dortmund bis 2030.

Das zweite Gruppenspiel bei der Klub-WM bestreitet die Mannschaft von Cheftrainer Niko Kovac am Samstag (18:00 Uhr) gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika. Im abschließenden Spiel (30.06., 18:00 Uhr) des vor allem aus finanzieller Sicht so wichtigen XXL-Turniers geht es gegen Ulsan HD FC aus Südkorea.