Bayer öffnet angeblich Tür für Xhaka-Abgang

IMAGO/Team2/Weis

Granit Xhaka könnte Bayer Leverkusen verlassen

Ein Abgang von Mittelfeld-Stratege Granit Xhaka von Bayer Leverkusen ist offenbar doch alles andere als ausgeschlossen.

Das weitgehende Schweigen der Werkself-Verantwortlichen zu den Aussagen des 33 Jahre alten Schweizers, der zuletzt öffentlich mit einem Wechsel flirtete, deutet der "kicker" als Teil des laufenden Transfer-Pokers.

Bayer Leverkusen gebe bewusst kein klares Statement zur Causa Granit Xhaka ab, weder in die eine noch in die andere Richtung, um dabei weiter alle Karten in der Hand zu halten, heißt es.

Das Fachmagazin schreibt weiter, das Verhalten von Sport-Boss Simon Rolfes und Co. deute daraufhin, dass man sich intern Gedanken darüber mache, wie lange der vertraglich bis 2028 gebundene Routinier der Mannschaft wirklich noch weiterhelfen kann.

Verbrief sei demnach, dass Xhaka bei der AC Milan und dem neuen Sportdirektor Igli Tare hoch im Kurs stehe. Es gebe bislang zwar keine offizielle Kontaktaufnahme seitens des zuletzt kriselnden Serie-A-Schwergewichts.

Die Rede ist allerdings von stark wachsenden "Fragezeichen" auf Bayer-Seite in der Personalie sowie einem zunehmenden Interesse Xhakas, den möglichen Lockrufen nach Italien zu folgen. Zuletzt hatte "Sky" noch berichtet, in Leverkusen gebe es kein Interesse an einem Xhaka-Abgang.

Verliert Bayer Leverkusen die nächste Säule?

Tare soll dem "kicker" zufolge nun aber nur noch auf grünes Licht seitens der Milan-Führung warten, um beim 137-maligen Nationalspieler der Eidgenossen dann einen ernsthaften Anlauf unternehmen zu können.

Xhaka wäre der zweite renommierte Altstar für Milans Mittelfeld, nachdem die Verpflichtung von Real Madrids scheidender Klubikone Luka Modric bereits in trockenen Tüchern sein soll.

Bayer Leverkusen könnte dagegen nach Jonathan Tah (zum FC Bayern) und Florian Wirtz (voraussichtlich zum FC Liverpool) die dritte tragende Säule der Double-Mannschaft von 2024 verlieren.

Xhaka war 2023 für 15 Millionen Euro vom FC Arsenal zur Werkself gewechselt. Sein Marktwert wird immer noch auf zwölf Millionen Euro taxiert.