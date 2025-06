VfB Stuttgart bereitet möglichen Chabot-Abgang vor

IMAGO/Yagiz Gurtug

Yusuf Akcicek steht offenbar beim FC Bayern und beim VfB Stuttgart im Kurs

Die Gerüchte um einen Abschied von Abwehrspieler Jeff Chabot vom VfB Stuttgart halten sich hartnäckig. Offenbar bereiten sich die Schwaben bereits vor und sichten ihrerseits einen Kandidaten für eine Verpflichtung im Sommer. Auch der FC Bayern soll Interesse zeigen.

Pokalsieger VfB Stuttgart nimmt das türkische Abwehrtalent Yusuf Akcicek unter die Lupe, berichtet der "kicker". Demnach könnte der 19-Jährige dann zu einem Transfer-Kandidaten werden, sollte sich ein Abgang von Stammkraft Jeff Chabot genauer abzeichnen.

Allerdings könnte die Ablöseforderung von Fenerbahce zum Knackpunkt werden. Der zweifache Nationalspieler soll eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich kosten, heißt es. In Istanbul ist Akcicek noch bis 2028 gebunden.

Der Youngster hatte in der Saison 2023/24 sein Debüt für die Profis von Fenerbahce gegeben. Unter Star-Trainer José Mourinho kamen in der abgelaufenen Spielzeit 20 Pflichtspiele hinzu, darunter sieben in der Europa League. Im vergangenen März machte Akcicek sein erstes Spiel für die türkische A-Nationalmannschaft.

Das Abwehrtalent hat Medienberichten zufolge längst nicht nur den VfB Stuttgart auf den Plan gerufen. Auch der FC Bayern soll längst ein Auge auf den Jungnationalspieler geworfen haben, wie "Sport Bild" im März berichtete.

Auch der FC Bayern an Akcicek dran - Chabot-Gerüchte nicht konkret

Münchner Socuts sollen Akcicek mehrfach vor Ort gesichtet haben, hieß es damals. Allerdings sei ein Transfer für die kommende Saison beim deutschen Rekordmeister nicht angedacht sein. Ohnehin soll Fenerbahce nicht gewillt sein, das Top-Talent abzugeben, sondern strebt seinerseits eine Verlängerung bis 2030 an.

Dass sich der VfB Stuttgart genauer mit Yusuf Akcicek befasst, liegt womöglich an den neuerlichen Gerüchten über einen vorzeitigen Abschied von Jeff Chabot. Dieser war zuletzt erneut mit einem Wechsel zum italienischen Spitzenklub Juventus Turin in Verbindung gebracht worden. Schon im Winter soll sich die Alte Dame mit dem 27-Jährigen beschäftigt haben.

Wie der "kicker" allerdings berichtet, ist das Werben um den VfB-Verteidiger noch nicht konkret. Chabot war erst im vergangenen Sommer für rund vier Millionen Euro vom 1. FC Köln gekommen, sein Vertrag läuft noch bis 2028.