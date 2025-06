BVB wildert wieder bei der Bundesliga-Konkurrenz

IMAGO/Mostafa Bassim

Niko Kovacs BVB-Staff erhält Zuwachs

Borussia Dortmund bedient sich offenbar einmal mehr bei der Bundesliga-Konkurrenz. Diesmal im BVB-Fokus: ein Neuzugang für das Team hinter dem Team.

Wie der "kicker" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, zieht es den Sportwissenschaftler Noah Tegatz vom VfL Wolfsburg zu den Schwarz-Gelben.

Der Daten-Analyst arbeitete bereits eng mit BVB-Trainer Niko Kovac zusammen, als dieser noch Chefcoach der Niedersachsen war. Es ist also anzunehmen, dass Kovac die treibende Kraft hinter dem Tegatz-Wechsel ist.

Der 30-Jährige hatte 2021 beim VfL angeheuert, seinem Profil beim sozialen Netzwerk LinkedIn zufolge lautete seine offizielle Position "1st Team Sports Scientist". In eine ähnliche Rolle dürfte er nun auch beim BVB schlüpfen.

Dem Dortmunder Cheftrainer arbeiten dort außerdem unter anderem sein Bruder Robert sowie Filip Tapalovic als Co-Trainer und Matthias Kleinsteiber als Torwart-Trainer zu.

BVB verliert renommierten Fitness-Coach

Nicht mehr Teil des BVB-Staffs ist offenbar der bisherige Fitness-Coach und "Head of Performance" Shad Forsythe. Der US-Amerikaner habe sich im Rahmen der Klub-WM in seiner Heimat bereits vom Team verabschiedet, berichtete "Bild".

Sein Ende Juni auslaufender Vertrag beim BVB wird demnach auf eigenen Wunsch nicht verlängert. Nach dem ersten Gruppenspiel in New Jersey gegen Fluminense (0:0) reiste Forsythe schon nicht mehr mit zurück ins BVB-Quartier in Florida, hieß es.

Der 52-Jährige, der als Koryphäe auf seinem Gebiet gilt, hatte seit 2022 für die Schwarz-Gelben gearbeitet, will nun aber offenbar eine neue berufliche Herausforderung annehmen.

In dem Bericht hieß es weiter, Kovac, der den BVB im Frühjahr mitten in der laufenden Saison als Nachfolger von Nuri Sahin und Interimscoach Mike Tullberg übernommen hatte, plane weitere Veränderungen in seinem Mitarbeiterstab. Die Verpflichtung von Tegatz dürfte Teil dieses Personalumbruchs sein.