1. FC Köln will nach Aufstieg Talente abgeben

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Jaka Potocnik soll wohl verliehen werden

Durch den Wiederaufstieg in die Bundesliga sind die Anforderungen beim 1. FC Köln gewaltig gestiegen. Für eine ganze Reihe von Offensiv-Talenten bedeutet das offenbar, dass sie keine Perspektive für die kommende Saison haben.

Wie der "kicker" schreibt, sucht der 1. FC Köln aktuell für gleich vier junge Angreifer nach einem Leih-Geschäft. Konkret geht es um Chilohem Onuoha, Mansour Ouro-Tagba, Malek El Mala und Jaka Potocnik.

Vor allem bei Potocnik drängt die Effzeh-Spitze auf einen Tapetenwechsel. Das räumte Sportdirektor Kessler am Dienstag beim Mitglieder-Stammtisch der Kölner ein.

"Wir sind mit seinen Beratern im Austausch und wollen ihn in einen Klub verleihen, wo er Spielpraxis auf höherem Niveau als in der Regionalliga sammeln kann", so Kessler. Laut "Express" präferiert der Klub eine Lösung im "nahen Ausland."

Der 20-Jährige hatte in der zurückliegenden Spielzeit acht Tore für die zweite Mannschaft in der Regionalliga erzielt. Doch in der Domstadt stagniert seine Entwicklung - wohl auch wegen des öffentlichen Drucks.

Shooting Star beim 1. FC Köln fest eingeplant

Seine Verpflichtung hatte schließlich für die Transfersperre gesorgt, die die Kölner in eine tiefe Krise stürzte. Die FIFA sah es damals als erwiesen an, dass die Köln-Bosse den Youngster bei seinem Jugendklub Olimpija Ljubljana zum Vertragsbruch angestiftet hatten.

Bei Onuoha könnte es dem "kicker" zufolge derweil zu einer weiteren Leihe an den SC Verl kommen. Dorthin war der 20-Jährige schon in der letzten Saison verliehen. An Malek El Mala zeige derweil erneut Viktoria Köln Interesse, heißt es.

Für Mansour Ouro-Tagba könnten indes die letzten Wochen im Köln-Trikot anstehen. Beim 20-Jährigen will der Aufsteiger offenbar eine Kaufoption in einem Leih-Deal verankern. Nach der erfolglosen Zeit bei Jahn Regensburg ist jedoch noch unklar, wohin es den Youngster ziehen könnte.

Ein Sonderfall ist Köln ist hingegen Said El Mala. Der 18-Jährige ist als einziges Offensiv-Talent fest für die Bundesliga eingeplant, schreibt der "kicker". Der variable Offensivspieler war bei Leih-Klub Viktoria Köln mit 18 Scorerpunkten in der 3. Liga zuletzt eine Entdeckung der Saison.