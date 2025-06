Bericht: Werder macht Jagd auf Elversberg-Kapitän

IMAGO/Grant Hubbs

Robin Fellhauer ist angeblich Kandidat bei Werder Bremen

Tütet Werder Bremen bald den ersten Neuzugang ein? Angeblich möchte der Tabellenachte der abgelaufenen Bundesligasaison ausgerechnet beim Ex-Verein seines neuen Trainers Horst Steffen wildern.

In der vergangenen Zweitliga-Spielzeit wäre die SV Elversberg beinahe sensationell in die Bundesliga aufgestiegen, erst in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim platzte der Traum der Saarländer auf dramatische Art und Weise.

Vater des Erfolgs war Coach Horst Steffen, der kurz nach dem verpassten Aufstieg seine Zelte in Elversberg abbrach und zu Werder Bremen wechselte, wo er Ole Werner ersetzte.

Allem Anschein nach würde der neue Hoffnungsträger an der Seitenlinie nur allzu gerne einen langjährigen Schützling mit an die Weser bringen: Wie Max Ropers vom "Hamburger Abendblatt" berichtet, buhlen die Grün-Weißen intensiv um Elversberg-Kapitän Robin Fellhauer.

Der 27-Jährige, der unter Steffen mit sieben Treffern und vier Vorlagen in 28 Pflichtspielen zu überzeugen wusste, fühlt sich im defensiven Mittelfeld am wohlsten.

Fellhauers aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2027 gültig, darin soll allerdings eine Ausstiegsklausel enthalten sein, die zum 30. Juni ausläuft. Wie viel Werder für den gebürtigen Mannheimer dann zahlen müsste, ist nicht bekannt.

Werder-Coach Steffen will Team erst kennenlernen

Dass in Bremen bislang keine Neuverpflichtung präsentiert wurde, hängt laut "kicker" auch mit Horst Steffens Plan zusammen, sich erst einmal ein Bild vom vorhandenen Personal zu machen.

Am 7. Juli steigt der SVW in die Sommervorbereitung ein, womöglich erhalten dann auch einige Profis eine neue Bewährungschance, die unter Steffen-Vorgänger Werner kaum eine Rolle gespielt hatten.

In Elversberg hatte der erfahrene Übungsleiter mit einem System mit Viererkette großen Erfolg, dem Vernehmen nach will er sich für seine Zeit bei Werder aber noch nicht auf eine taktische Marschroute festlegen.

Fakt ist nur: In sämtlichen Formationen setzte Steffen auf Fellhauers Dienste. Gut möglich, dass beide schon bald wieder in Bremen zusammenfinden.