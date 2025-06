Brasilien-Knipser beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Eurasia Sport Images

Kaio Jorge hat sich angeblich auf den Zettel des FC Bayern gespielt

Nicht nur auf dem offensiven Flügel, sondern auch im Sturmzentrum könnte der FC Bayern im Sommer einen Neuzugang präsentieren. Denn dort fehlt es derzeit an einem Backup für Harry Kane. Ein Angreifer aus Brasilien soll in den Fokus gerückt sein - auch bei Bayer Leverkusen.

Der brasilianische Mittelstürmer Kaio Jorge von Cruzeiro wird als mögliche Verstärkung beim FC Bayern und bei Bayer Leverkusen gehandelt.

So berichtet "O Tempo Sports", dass der deutsche Rekordmeister kürzlich einen Mitarbeiter nach Belo Horizonte geschickt haben soll, um Informationen über die derzeitige Situation des 23-Jährigen einzuholen.

Neben dem FC Bayern sollen mindestens ein weiterer Verein aus Europa sowie ein Klub aus dem Nahen Osten Interesse an einem Transfer signalisiert haben. Mit den Münchnern führte der erste Austausch dem Bericht zufolge aber nicht dazu, dass gleich auch ein Angebot übermittelt wurde.

Laut "Globo" schaut derweil Bayer Leverkusen genau hin. Scouts des Vizemeisters sollen sich die Partie gegen Flamengo vor Ort angesehen haben, um Kaio Jorge unter die Lupe zu nehmen. Auch Bayer habe bislang aber kein Angebot dagelassen.

Bei Cruzeiro soll laut "O Tempo Sports" ohnehin die klare Haltung vorherrschen, dass man Kaio Jorge unter keinen Umständen in diesem Sommer abgeben will - auch nicht, wenn ein Transferplus winkt. "Globo" berichtet immerhin, dass mindestens 25 Millionen Euro fällig sein müssten, um die Bosse zu überzeugen.

Kaio Jorge startet nach Juve-Missverständnis durch

Der Série-A-Klub hatte den Angreifer erst im vergangenen Sommer von Juventus Turin verpflichtet. Damals wechselten rund sieben Millionen Euro den Besitzer. Juve hatte Kaio Jorge wiederum 2021 vom FC Santos verpflichtet und zeitweise an Frosinone Calcio verliehen.

In Italien konnte sich der Rechtsfuß allerdings nie wirklich durchsetzen. In den letztlich nur zwei Jahren kam er auf 29 Erstligapartien, in denen er drei Tore erzielte.

Deutlich besser läuft es seither im Trikot von Cruzeiro. In der derzeit laufenden Saison steht der Mittelstürmer bei acht Treffern in elf Partien. Sein Vertrag in Belo Horizonte ist noch bis 2029 datiert.

Ob der FC Bayern derweil über eine Verpflichtung des Stürmers nachdenkt, scheint unklar. Nach dem Abgang von Leroy Sané dürfte die Verpflichtung eines Flügelstürmers Priorität haben, zahlreiche Top-Kandidaten wurden zuletzt an der Säbener Straße gehandelt. Da in Thomas Müller, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, und Gabriel Vidovic, der zu Dinamo Zabreb wechselt, weitere Optionen als Backup von Harry Kane wegfallen, könnten die Münchner durchaus über einen neuen Stürmer nachdenken.