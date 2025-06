Bericht: BVB gibt Angebot für Brasilien-Juwel ab

IMAGO/Revierfoto

Sebastian Kehl hat angeblich ein Brasilien-Juwel an der Angel

In den letzten Jahren hat Borussia Dortmund den Ruf als Sammelbecken für die heißesten Talente im Welt-Fußball ein Stück weit eingebüßt. Damit sich das bald wieder ändert, schaut der BVB im Segment der jungen Spieler ganz genau hin. Für ein Top-Talent aus Brasilien hat man nun angeblich ein üppiges Angebot unterbreitet.

Wie der TV-Sender "Globo" berichtet, hat Borussia Dortmund eine Offerte über vier Millionen Euro für Fernando Pradella vom FC Santos abgegeben.

Sollte es zu einer Einigung kommen, würde der 16-Jährige bis zu seinem 18. Geburtstag in Brasilien bleiben. Es gebe aber schon die Idee, dass Pradella bis dahin mindestens acht Trips nach Dortmund unternehmen soll, um seine neue Heimat kennenzulernen.

Der Mittelstürmer war 2022 zum Pelé-Klub gewechselt und unterschrieb dort im zurückliegenden Februar einen Profi-Vertrag. Zuletzt war das Offensivtalent meist in der U17 des FC Santos aktiv. In 19 Einsätzen erzielte er in der letzten Saison sechs Treffer.

Vereinzelt sammelte der Youngster aber auch schon auf höherem Niveau in der U20 Einsatzminuten.

BVB guckt in Südamerika genau hin

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte kürzlich im Interview mit dem "kicker" versprochen, dass es in Dortmund auch weiter zur Klub-DNA gehören soll, jungen Talenten eine Chance auf der großen Bühne zu geben.

"Natürlich werden wir beim BVB auch weiterhin in junge Top-Talente investieren wollen, gepaart mit kreativen Lösungen. Dass wir das können, haben wir immer wieder unter Beweis gestellt", merkte der Sport-Funktionär an.

Die Dortmunder hatten ihren Blick in den letzten Jahren wieder stärker auf den südamerikanischen Markt gerichtet. Frühzeitig hatte man sich auch die Dienste von Justin Lerma gesichert.

Das Offensivtalent aus Ecuador kommt im nächsten Sommer für vier Millionen Euro von Independiente. Auch beim 17-Jährigen kann der Wechsel erst vollzogen werden, wenn er die Volljährigkeit erreicht hat.