Messis Kunstschuss beschert Miami ersten Klub-WM-Sieg

IMAGO/Jose Breton

Messis Inter Miami gewinnt gegen Porto

Fußball-Superstar Lionel Messi hat Inter Miami mit einem Kunstschuss zum ersten Sieg bei der Klub-WM in den USA geführt.

Der Weltmeister sorgte mit einem sehenswerten Freistoßtor für das 2:1 (0:1) im zweiten Gruppenspiel in Atlanta gegen den portugiesischen Topklub FC Porto. Zum Auftakt hatte es für Miami nur zu einem torlosen Remis gegen Al-Ahly aus Kairo gereicht.

Der Spanier Samu (8. Minute) hatte Porto per Foulelfmeter früh in Führung gebracht, kurz nach dem Seitenwechsel gelang Telasco Segovia (47.) der Ausgleich für Miami.

Dann schlug der Ausnahmekönner zu: Aus rund 20 Metern Entfernung und zentraler Position zirkelte Messi mit seinem starken linken Fuß den Ball über die Mauer hinweg ins gegnerische Tor.

54’ I BEEEEHHHHH 🐐🗣️ GOLAZO DEL MEJOR DE TODOS LM1️⃣0️⃣#MIAvPOR [2-1] pic.twitter.com/sNCXZLU0Gw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 19. Juni 2025

Beim Gruppenabschluss am Dienstag gegen den brasilianischen Klub Palmeiras São Paulo hat Miami damit gute Chancen auf das Achtelfinale des neuen XXL-Turniers.

Lange Unterbrechung bei Palmeiras gegen Al-Ahly

Beim Spiel zwischen Palmeiras São Paulo und Al-Ahly (2:0) in East Rutherford war es zuvor zu einer fast einstündigen Unterbrechung wegen eines drohenden Unwetters gekommen. Der englische Referee Anthony Taylor schickte beide Teams beim Stand von 2:0 in die Kabinen. Auch die Fans wurden aufgefordert, sich in den Innenraum zu begeben.

Das drohende Gewitter zog allerdings am MetLife Stadium, in dem das Finale der Fußball-WM im nächsten Jahr ausgetragen wird, vorbei. So konnte nach rund 50 Minuten regulär weitergespielt werden. Bereits am Vortag war das Spiel zwischen RB Salzburg und CF Pachuca wegen eines Unwetters für 99 Minuten unterbrochen worden.