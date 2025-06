Werder-Plan mit Bittencourt enthüllt - Stark verlängert

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Leonardo Bittencourt bleibt bei Werder Bremen

Der SV Werder Bremen hat einerseits erneut Nägel mit Köpfen gemacht und innerhalb weniger Tage die nächste Verlängerung bekanntgegeben und andererseits verraten, wie es mit einem Dauerbrenner weitergeht.

Leonardo Bittencourt ist bei SV Werder Bremen so etwas wie ein Stehaufmännchen. Immer wieder wurde der Mittelfeldspieler in der Vergangenheit abgeschrieben, immer wieder stand er dann plötzlich wieder auf dem Feld. Fürs Klima im Team scheint der Routinier ohnehin extrem wichtig zu sein.

Weil Bittencourts Vertrag aber im kommenden Jahr endet, waren viele Beobachter davon ausgegangen, dass der 31-Jährige in diesem Sommer gehen könnte. Doch das scheint nicht der Fall zu sein. Denn Werder hat andere Dinge mit Bittencourt vor.

"Wir planen auch für das kommende Jahr mit Leo. Das ist mit Horst Steffen so besprochen", verriet Sportchef Clemens Fritz der "Deichstube."

Laut dem vereinsnahen Portal könnte Werder trotz der deutlichen Worte bei einer passenden Offerte gesprächsbereit sein, doch aktuell weist wohl nichts darauf hin, dass ein entsprechendes Angebot für den Mittelfeldmann hereintrudelt.

Anders sah das wohl bei Niklas Stark aus. Der Verteidiger ist eine der unumstrittenen Stützen im Werder-Team.

Werder verlängert mit Stark

Und um möglichen Avancen vorzubeugen und weil Starks Vertrag eigentlich im Sommer 2026 ausgelaufen wäre, haben die Grün-Weißen nun das Arbeitspapier mit dem Innenverteidiger ausgedehnt. Das gab der Weser-Klub am Donnerstag bekannt. Über die neue Laufzeit machte Werder wie üblich allerdings keine Angaben.

"Niklas hat die in ihn gesetzten Erwartungen in den letzten Jahren absolut erfüllt, daher war für uns schnell klar, dass wir mit ihm weitermachen wollen", sagte Lizenzspieler-Boss Peter Niemeyer über den Abwehrmann, der 2022 von Hertha BSC zu den Bremern gewechselt war.

"Er ist Leistungsträger und Führungsspieler in unserer Mannschaft und nimmt auch neben dem Platz eine wichtige Rolle fürs Team ein. Wir sind froh, dass er vom Werder-Weg überzeugt ist und seine Zukunft bei uns sieht", fügte Niemeyer an.

Werder emsig bei Verlängerungen

Stark selbst erklärte derweil: "Ich fühle mich bei Werder und in der Stadt sehr wohl." Zudem lobte er die "positive sportliche Entwicklung", die der Klub in den letzten drei Jahren genommen hat. Er sei "überzeugt, dass dieser Weg noch nicht zu Ende ist. Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft von Werder mitgestalten zu können", so Stark.

Stark ist der zweite Profi, der innerhalb weniger Tage ein neues Arbeitspapier unterschrieben hat. Zuvor vermeldete Werder bereits die Verlängerung mit Torhüter Mio Backhaus. Dieser ist allerdings, anders als Stark, vorher "nur" als Ersatz hinter Stammtorwart Michael Zetterer eingeplant. Jedenfalls so lange, wie sich der umworbene Zetterer nicht für einen Wechsel entscheidet.

Der 30-jährige Stark blickt auf 75 Pflichtspiele im Werder-Trikot zurück. 2025/26 werden unter dem neuen Trainer Horst Steffen nun weitere hinzukommen.