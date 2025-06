Termin für Woltemade-Entscheidung steht

IMAGO/Noah Wedel

Nick Woltemade trägt erst seit letztem Sommer das Trikot des VfB Stuttgart - doch wie langen och?

Nick Woltemade startete beim VfB Stuttgart in der abgelaufenen Saison so richtig durch und macht derzeit auch bei der U21-Nationalmannschaft von sich reden. Zahlreiche Klubs sollen am Stürmer interessiert sein. Nun wurde enthüllt, wann es eine Entscheidung über Woltemades Zukunft geben soll.

Trägt Nick Woltemade auch in der Saison 2025/26 noch das Trikot des VfB Stuttgart? Diese Frage wird so schnell nicht endgültig beantwortet werden können. Denn wie der "kicker" erfahren hat, will der von zahlreichen Klubs umworbene Stürmer nicht während der aktuell laufenden U21-Europameisterschaft über seine Zukunft entscheiden.

Vielmehr wird Woltemade nach dem Turnier erst in den Urlaub starten und danach eine Entscheidung anstreben. Heißt: Für VfB-Fans und -Verantwortliche ist vorerst abwarten angesagt.

Schafft es das bislang (auch dank Woltemade) furios auftretende DFB-Team bis ins Finale der U21-EM, dann würde Woltemades Urlaub erst nach dem 28. Juni beginnen. Eine Entscheidung wäre dann erst Mitte Juli oder später zu erwarten.

Am Angreifer, der erst im Sommer 2024 ablösefrei vom SV Werder Bremen zum VfB Stuttgart wechselte, sollen unter anderem der FC Chelsea, Atlético Madrid, der FC Liverpool und die AS Rom interessiert sein. Der VfB versucht derweil, den aktuell bis Mitte 2028 datierten Vertrag mit dem begehrten 1,98-Meter-Mann zu verlängern, um sein Gehalt anzuheben und ihn so vom Verbleib zu überzeugen.

VfB Stuttgart will mit Woltemade verlängern

Laut "kicker" ist der Austausch dafür schon angelaufen, aber auch hier gibt es eine Pause aufgrund der U21-EM.

Woltemade kommt beim VfB auf 17 Tore und zehn Vorlagen in 33 Einsätzen. Mit den Stuttgartern wurde er vor Kurzem DFB-Pokalsieger, traf im Pokal in jeder Runde (außer im Viertelfinale, wo er erkrankt fehlte) und so auch im Finale.

VfB-Legende Hansi Müller sagte jüngst bei "Bild" zu den Gerüchten um eine Abwanderungswelle bei seinem Herzensklub: "Da kommen Vereine mit Angeboten, die dir den Kopf verdrehen. Da kannst du es den Jungs nicht verdenken, wenn sie die Chance wahrnehmen, weiter in der Champions League zu spielen – und das bei dreifachem Gehalt." Ob das auch für Woltemade gilt? Die Zeit wird es zeigen.