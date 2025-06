Fotos zeigen: Wirtz reist zum Medizincheck

Federico Gambarini/dpa

Auf dem Weg nach Liverpool: Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz ist allem Anschein nach in seine neue sportliche Heimat England geflogen.

Laut der "Bild"-Zeitung hob der Privat-Flieger am Kölner Flughafen um 16:33 Uhr ab, um den 22-Jährigen nach Manchester zu bringen.

Von dort aus soll Wirtz nach Liverpool gefahren werden, wo am Freitag der obligatorische Medizincheck für den Rekordtransfer zum FC Liverpool stattfinden soll. Die "Bild" veröffentlichte auch Fotos von der Ankunft am Flughafen in Köln. "Sky" wiederum hatte ein Video von der Landung parat.

Sollten keine unerwarteten Probleme auftreten, steht dem Wechsel des Offensivstars von Bundesligist Bayer Leverkusen zum englischen Meister endgültig nichts mehr im Wege. Auch andere Medien hatten von dem Medizincheck an diesem Freitag berichtet.

Wirtz-Transfer ein teures Vergnügen

Beide Clubs haben sich längst auf ein Ablösepaket geeinigt, das Medienberichten zufolge inklusive Fixsumme und Bonuszahlungen bis zu 150 Millionen Euro umfassen kann.

Bye, bye Flo #Wirtz! Hier fliegt der beste #Bayer04-Spieler aller Zeiten zum @LFC. Ein neues Kapitel beginnt. Good luck, Flo!

(Credits: Pippo Arens/BILD) pic.twitter.com/nOZobNrK8w — BILD B. Leverkusen (@BILD_Bayer04) 19. Juni 2025

Wirtz wäre damit der teuerste Transfer der Bundesliga- und der Premier-League-Geschichte. Nur für die beiden Stürmer Neymar und Kylian Mbappé zahlte Paris Saint-Germain bislang zwei noch höhere Ablösesummen.

Hier landet Florian #Wirtz um 16:42 Uhr englischer Zeit in Manchester, um noch heute Abend im benachbarten Liverpool seinen Medizincheck zu starten! @SkySportDE ist für euch vor Ort! @SkySportsPL #LFC #B04 pic.twitter.com/V8JmYqE6YH — Marlon Irlbacher (@Sky_Marlon89) 19. Juni 2025

Wirtz dürfte bei den Reds einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Neben Liverpool waren auch andere europäische Topclubs an ihm interessiert gewesen. Vor allem der FC Bayern hatte sich große Hoffnungen auf eine Verpflichtung des begehrten Profis gemacht, aber eine Absage kassiert.