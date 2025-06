Bayern-Verkaufskandidat: "Ich will gerne bleiben"

IMAGO/Heuler Andrey

Kingsley Coman (re. unten) sieht seine Zukunft beim FC Bayern

Dass Kingsley Coman eigentlich gern beim FC Bayern bleiben möchte, obwohl er mutmaßlich als Verkaufskandidat gelabelt wurde, sickerte in den letzten Tagen gerüchteweise durch. Nun hat Coman selbst ein klares Bekenntnis abgegeben.

Die Fakten sind klar: Kingsley Coman hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Damit ist der Offensivmann per se noch nicht unbedingt ein Verkaufskandidat, das ist im Fußball-Business meist im letzten Jahr vor Ablauf des Arbeitspapiers der Fall, dennoch wird Coman seit Monaten mit einem Abgang in Verbindung gebracht.

Immer wieder heißt es, die Münchner würden auf den großen Geldregen hoffen, der von interessierten und vor allem finanzstarken Klubs aus Saudi-Arabien winken könnte. Gleichzeitig wurde an verschiedenen Stellen vermeldet, dass Coman eine Luftveränderung anstrebe nach immerhin zehn Jahren beim FC Bayern.

Zuletzt sickerte allerdings bereits gerüchtehalber durch, dass Coman die Wüste gar nicht unbedingt locke und dass er sich durchaus vorstellen kann, beim deutschen Rekordmeister zu bleiben. Nun hat Coman sogar ganz offen ein Bekenntnis abgegeben. Am Rande der Klub-WM in den USA sagte der Flügelspieler nämlich gegenüber "Sport Bild": "Ich will gerne bei Bayern bleiben."

Sind die Wechselspekulationen damit beendet? Wohl noch nicht so ganz. Laut "Abendzeitung" bleibt Coman Verkaufskandidat - eben aufgrund der zu erwartenden hohen Ablöse.

Dass mit Thomas Müller, Mathys Tel und eben auch Leroy Sané, bei dem noch am ehesten von einem Verbleib auszugehen war, gleich mehrere Offensivspieler weggebrochen sind bzw. in Kürze wegbrechen, könnte Comans Situation allerdings verändern und (aus seiner Sicht) zum Positiven beeinflussen. Denn bislang hat der FC Bayern noch keinen Ersatz für die Abwandernden gefunden.

Von Flügelflirt Nico Williams gab es jüngst gar eine Absage, die Lage beim ebenfalls gehandelten Rafael Leao (AC Mailand) ist schwierig, auch PSG-Linksaußen Bradley Barcola ist wohl nicht zu haben.

Gut möglich, also, dass Comans Wunsch am Ende sogar erfüllt werden wird.