Özil stellt Sané-Gerüchte richtig

EIBNER/Alexander Neis

Kennen sich aus dem DFB-Team und dem Schalke-Nachwuchs: Özil und Sané

Wie viel hatte Mesut Özil mit dem Wechsel von Leroy Sané vom FC Bayern zu Galatasaray zu tun? Hat der frühere DFB-Kollege von Sané dem Offensivmann gar zum Transfer nach Istanbul geraten? Nein, sagt Özil, es habe aber durchaus Tipps gegeben.

Sie waren beide beim FC Schalke 04 in der Knappenschmiede, durchliefen die legendäre Nachwuchsabteilung des Reviersklubs, später begegneten sie sich im Kreis der deutschen Nationalmannschaft wieder, was liegt also näher, dass sich Leroy Sané vor seinem Wechsel nach Istanbul bei Mesut Özil erkundigte, der seine sportliche Karriere 2023 beim dortigen Klub Basaksehir beendete. Doch hat Özil Sané sogar zu einem Transfer zu Galatasaray geraten?

Auf dieses Gerücht, das zuletzt kursierte, reagierte Özil nun in einer Medienrunde, aus der "goal.com" zitiert. "Wir haben gesprochen, bevor er in die Türkei kam, aber es ist nicht so, wie teilweise geschrieben wurde, dass ich ihm Galatasaray empfohlen habe", sagte der Weltmeister von 2014 und bestätigte derweil: "Er fragte nach dem Leben in der Türkei und in Istanbul. Ich sagte, es sei eine sehr schöne und sichere Stadt."

Außerdem habe er betont, "dass wir hier unglaubliches Essen haben", so Özil weiter. "Ich habe gesagt, dass ich mich freuen würde, wenn er kommt - und dann kam er. Ich wünsche ihm viel Erfolg", schloss Özil mit Blick auf Sané, der dfen FC Bayern ablösefrei verlassen wird.

Ganz allgemein erklärte er: "Große Namen kommen in die Türkei. Hier wird Fußball gespielt. Hoffentlich werden unsere großen Klubs auch in Europa erfolgreich sein."

Sané trifft bei Gala unter anderem auf die früheren Bundesliga-Profis Kerem Demirbay, Ahmed Kutucu, Ismail Jakocs und Victor Osimhen sowie auf weitere Top-Stars wie Mauro Icardi, Álvaro Morata oder Dries Mertens.

Beim türkischen Meister unterschrieb Sané einen Dreijahresvertrag, der ihm garantierte neun Millionen Euro netto im Jahr einbringt. Durch Boni kann das Gehalt auf zwölf Millionen Euro ansteigen, im Bestfall sogar auf 15 Millionen Euro.