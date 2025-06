Bericht: Bayern zwischen Zweifel und Hoffnung bei Williams

IMAGO/Mohammad Javad Abjoushak / SOPA Images

Nico Williams wird - Stand jetzt - nicht zum FC Bayern wechseln

Nico Williams galt als einer der Hauptkandidaten für die vakante Position auf den Flügeln beim FC Bayern. Doch der Außenbahnspieler soll den Münchnern zuletzt einen Korb gegeben und sich für den FC Barcelona entschieden haben. Nun macht ein Medienbericht die Runde, nach dem der deutsche Rekordmeister ohnehin an Williams zweifelte, kurioserweise gleichzeitig aber weiter auf einen Transfer hofft.

In den letzten Wochen wurde Nico Williams intensiv als Wunschspieler des FC Bayern für die Außenbahn gehandelt, es gab sogar Meldungen über Angebote für den Profi von Athletic Bilbao.

Doch am Donnerstag sickerte durch, dass der 22-Jährige den Münchnern abgesagt haben soll, weil er seine Zukunft eher beim FC Barcelona sieht. "Bild" und "Sky" berichteten entsprechend. Transfer-Guru Fabrizio Romano schrieb von einem bereits ausgehandelten Sechsjahresvertrag.

Etwas kurios mutet allerdings eine weitere "Bild"-Information an: Denn einerseits hat das Boulevard-Blatt erfahren, dass man beim deutschen Rekordmeister trotz aller Bemühungen nicht komplett von Williams überzeugt war. Demnach gab intern Zweifel, ob der Spanier die nötige Qualität dafür habe, in München ein Top-Spieler auf den Flügeln zu werden.

Genau jene Zweifel und das damit einhergehende Zögern in den Verhandlungen hätten dann auch dazu geführt, dass Barca die Gelegenheit für sich nutzen konnte.

Trotz Zweifeln: FC Bayern hofft weiter auf Williams

Andererseits hofft man beim FC Bayern aber laut "Bild" trotz der Bedenken weiter darauf, dass die Einigung mit den Katalanen noch scheitert und man doch noch eine Chance bei Williams bekommt. Zum Hintergrund: Der hochverschuldete spanische Spitzen-Klub hat seit Jahren schon seine Probleme beim Registrieren neuer Spieler. In der abgelaufenen Saison hätte der Ex-Leipziger Dani Olmo beinahe keine Spielberechtigung erhalten.

Bei Williams soll aber alles anders werden in Barcelona. Wie "Bild" erfahren hat, erwarten die Verantwortlichen bald eine größere Zahlung vom deutschen Investor "Libero Football Finance", womit das Financial Fair Play erfüllt werden soll. Hiermit könnte am Ende dann auch der Williams-Deal finanziert werden.

Der Flügelflitzer ist per Ausstiegsklausel zu haben. Die liegt laut Medienberichten bei zwischen 58 und 65 Millionen Euro.