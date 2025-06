Boca setzt auf frenetische Fans vor Bayern-Spiel

AFP/SID/CHANDAN KHANNA

Die Fans der Boca Juniors sind eine Attraktion

Maradona-Fahnen an den Balkonen, inbrünstige Gesänge sogar im Supermarkt und tausende blau-gelbe Fans am Strand - es gibt in Miami aktuell kein Entkommen vor den leidenschaftlichen Anhängern der Boca Juniors, die schon jetzt eine der Attraktionen bei der Klub-WM sind.

Beim 2:2 zum Auftakt gegen Benfica Lissabon sorgten die "Xeneizes" im Hard Rock Stadium für eine Heimspielatmosphäre. Auch gegen Bayern München in der Nacht zum Samstag (3:00 Uhr/DAZN und Sat.1) soll die Stimmung ein gutes Stück an "La Bombonera" erinnern, an das legendäre Stadion in Buenos Aires. "Dale Boca. Dale, dale Boca."

"Es ist verrückt, wie die Leute uns anfeuern. Jedes Mal, wenn du die Rufe hörst, willst du loslegen und alles geben", sagte Boca-Profi Tomás Belmonte: "Wir sind sehr glücklich, sehr dankbar, für all ihren Einsatz. Wir werden alles für sie und für die ganze Mannschaft geben, denn sie haben es wirklich verdient.

Wenn die Boca Juniors spielen, geht es gern einmal zur Sache. Gegen Benfica kassierten Ander Herrera und Nicolás Figal Rote Karten und wurden für jeweils vier Spiele gesperrt.

Auch Altstar Edinson Cavani droht mit einer Wadenblessur weiter zu fehlen. Die Vorzeichen könnten für die Argentinier also besser sein vor dem Duell mit dem Gruppenfavoriten aus Deutschland.