"Endlich ist es vollbracht": Wirtz-Wechsel zu Liverpool fix

Florian Wirtz wechselt von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool

Bereits am Donnerstag war Florian Wirtz zusammen mit seiner Familie nach England aufgebrochen, um den Transfer von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool abzuschließen. Dort absolvierte der deutsche Nationalspieler erfolgreich den Medizincheck. Nun machten die Reds und die Werkself die Verpflichtung des Ausnahmekönners offiziell.

Am Freitag wurde bestätigt, dass Florian Wirtz beim FC Liverpool ein "langfristiges Arbeitspapier" (mutmaßlich bis 2030) unterschrieben hat.

"Endlich ist es vollbracht, ich habe lange darauf gewartet", wird Wirtz zitiert: "Ich freue mich, ein neues Abenteuer vor mir zu haben. Das war auch ein wichtiger Punkt meiner Überlegungen: dass ich etwas völlig Neues will, aus der Bundesliga raus und in die Premier League zu wechseln."

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten Bayer Leverkusen und der FC Liverpool Stillschweigen. Medienberichten zufolge wird Wirtz jedoch zum neuen Rekordneuzugang des Premier-League-Champions und der gesamten Liga.

Wie viel Ablöse genau für den 22-Jährige von der Anfield Road an den Rhein fließt, ist unklar. Medien von der Insel zufolge soll sich Liverpool die Dienste des DFB-Stars "nur" bis zu 136 Millionen Euro kosten lassen. Das berichteten der Radiosender "Talksport" sowie auch das seriöse Portal "The Athletic".

FC Liverpool schließt Rekorddeal ab

Sollten diese Zahlen zutreffen, wäre dies durchaus überraschend. Leverkusen hatte Berichten zufolge nämlich 150 Millionen Euro für Wirtz gefordert und Transfer-Guru Fabrizio Romano vor wenigen Tagen berichtet, das Angebot aus Liverpool entspreche nun alles in allem dieser Summe. Auch "Sky" und "Bild" vermeldeten, bis zu 150 Millionen Euro würden für den gebürtigen Pulheimer fällig.

Dem Boulevardblatt zufolge beläuft sich die fixe Ablöse auf 125 Millionen Euro. Hinzu kommen 15 Millionen Euro durch einfach zu erreichende Klauseln.

Die letzten zehn Millionen Euro sollen dann fließen, wenn die Reds schwer erreichbare Ziele erreichen. Dazu gehöre unter anderem der Triumph in der Champions League, heißt es.

So oder so: Wirtz wird zum teuersten Neuzugang in der Vereinsgeschichte des FC Liverpool und zum Rekordtransfer der Premier League, wenn alle Bonuszahlungen fließen. Der teuerste Einkauf der Premier-League-Geschichte war bislang Enzo Fernández, den sich der FC Chelsea im Januar 2023 121 Millionen Euro kosten ließ.

Wirtz bedankt sich für "fünfeinhalb tolle Jahre"

Bayer verabschiedete sich wehmütig vom Shootingstar der Bundesliga. "Florian wird uns fehlen, aber ein Teil von ihm wird immer mit Bayer 04 verbunden sein. Seine sportliche Qualität und sein unbändiger Einsatz sind Vorbild und Inspiration für uns, Bayer 04 mit vollem Ehrgeiz weiter an der deutschen Spitze zu etablieren und immer nach dem maximalen Erfolg zu streben", sagte Klub-Boss Fernando Carro.

Geschäftsführer Simon Rolfes fügte an: "Florians Abschied ist für den gesamten Verein – und auch für mich persönlich – mit vielen Emotionen verbunden. Er kam als 16-Jähriger zu uns und hat in all den Jahren enge und herzliche Beziehungen zu vielen Menschen im Klub aufgebaut. Durch seine Haltung, seine Leidenschaft und seinen unbedingten Siegeswillen hat er nicht nur seine Mitspieler auf dem Platz, sondern auch die Mitarbeiter im direkten Umfeld der Mannschaft und im gesamten Verein motiviert und inspiriert."

Wirtz selbst betonte: "Es ist nicht leicht, nach fünfeinhalb tollen Jahren fortzugehen. Hier in Leverkusen habe ich Einzigartiges erlebt und unglaubliche Momente genossen. Der Verein hat mich auch in der schweren Zeit meiner Verletzung immer unterstützt und an mich geglaubt."