Effenberg spricht Kaufempfehlung für FC Bayern aus

IMAGO/Ulrich Wagner

Noch immer eng mit dem FC Bayern verbunden: Stefan Effenberg

Nick Woltemade legte für den VfB Stuttgart eine fulminante Rückrunde hin, was ihm zuletzt ein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft bescherte. Bei der U21-Europameisterschaft betreibt der Angreifer weiter Eigenwerbung. Geht es nach Stefan Effenberg, sollte der FC Bayern zuschlagen und den 23-Jährigen verpflichten. Aber nicht in diesem Sommer.

Nick Woltemade vom VfB Stuttgart ist in aller Munde. "Ich glaube, dass er bei vielen auf dem Schirm ist. Er hat eine tolle Entwicklung genommen", sagte Stefan Effenberg gegenüber "Sport1" am Rande eines Medientermins in Miami. Dort bereitet sich der FC Bayern auf sein zweites Gruppenspiel bei der Klub-WM gegen Boca Juniors vor (Samstag, 3:00 Uhr MEZ).

Nach seinem Wechsel von Werder Bremen zum VfB Stuttgart im vergangenen Sommer habe Woltemade "herausragend performt" und es zurecht in die deutsche A-Nationalmannschaft geschafft. Im Final Four der Nations League machte er Anfang Juni seine ersten beiden Spiele unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Aber das kann ja nur der Anfang sein", so Effenberg.

"Das ist ein hungriger, ein junger Spieler", führte der 35-fache Nationalspieler aus. Und fügte mit Blick auf seinen Ex-Klub FC Bayern eine klare Kaufempfehlung hinzu: "Harry Kane hat noch zwei Jahre Vertrag und wenn er im nächsten Jahr oder in zwei Jahren gehen sollte, sollte Bayern auf jeden Fall darauf den Fokus legen."

Effenberg-Klartext: "Sonst machst du irgendetwas falsch"

Effenberg führte in der Medienrunde aus, dass die Münchner den Stuttgarter auf dem Zettel haben müssen: "Sonst machst du irgendetwas falsch. Wer bei Stuttgart so performt wie im DFB-Pokal-Endspiel und so weiter, der ist schon gemacht für hohe Ambitionen."

Der 23-jährige Woltemade trumpft nach einer starken Premierensaison aktuell bei der U21-EM in der Slowakei auf. Dort führt er nach der Vorrunde mit vier Treffen die Torschützenliste an und trifft mit dem DFB-Team am Samstag im Viertelfinale auf Italien.

Als Spielertypen könne man den U21-Nationalspieler gar nicht so richtig beschreiben, findet der 56-Jährige: "Du kannst ihn vorne reinstellen. Er kann sich aber auch fallenlassen und mitkicken. Er hat da ein paar Moves drauf, wo ich sage: Wow, mit dieser Größe ist das außergewöhnlich. Das ist kein typischer Neuner, aber eine Neun, die eigentlich jede Mannschaft braucht. Stuttgart kann froh sein, dass sie ihn haben."

Beim VfB Stuttgart läuft Nick Woltemades Vertrag noch bis 2028.