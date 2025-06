Serge Gnabry kommentiert Gerüchte: "Nichts Neues"

IMAGO/Andrey Heuler/M.i.S.

Serge Gnabry will beim FC Bayern bleiben

Serge Gnabry geht beim FC Bayern in sein letztes Vertragsjahr. Obwohl der deutsche Nationalspieler immer wieder als Verkaufskandidat gehandelt wird, strebt er einen Verbleib in München an. Doch die Zukunft bleibt offen.

Für Serge Gnabry vom FC Bayern München habe sich nicht allzu viel an seiner Situation geändert. In einer Medienrunde auf seine Zukunftsplanung angesprochen, entgegnete der 29-Jährige, es sei alles so, wie in den "letzten Jahren" auch. Gnabry schob hinterher: "Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden Sie es erfahren."

Der Außenstürmer fühle sich weiterhin "wohl bei Bayern. Es macht super viel Spaß, in der Mannschaft zu spielen und ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Deswegen: Alles andere - schauen wir mal".

Dass Gnabry beim deutschen Rekordmeister in sein letztes Vertragsjahr geht und seit Längerem zu den Verkaufskandidaten des FC Bayern zählen soll, sei für ihn "nichts Neues". Das gehe "schon seit drei Jahren so". Es gäbe daher dazu "nichts Neues zu sagen".

Gnabry beim FC Bayern von Knieproblemen ausgebremst

In der vergangenen Spielzeit machte Serge Gnabry 27 von 34 möglichen Bundesligaspielen, dabei gelangen ihm sieben Tore und fünf Vorlagen. In der Hinrunde war er aufgrund von Knieproblemen ausgebremst worden, in der Rückrunde erhielten zumeist andere den Vortritt in der Startformation von Cheftrainer Vincent Kompany. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ihn für die März-Länderspiele nicht berücksichtigt.

Die Chance auf mehr Einsätze von Beginn an beim FC Bayern dürfte sich zumindest nach den Abgängen von Leroy Sané und Thomas Müller zunächst einmal erhöhen. Ein zusätzliches Plus: Serge Gnabry kann zudem als Backup von Mittelstürmer Harry Kane fungieren.

Der FC Bayern hatte den gebürtigen Stuttgarter im Sommer 2017 für acht Millionen Euro von Werder Bremen verpflichtet. Nachdem er zunächst ein Jahr lang an die TSG Hoffenheim verliehen wurde, startete Gnabry beim FC Bayern durch. Für den deutschen Rekordmeister erzielte er in bislang 281 Pflichtspielen 93 Tore und lieferte 60 Vorlagen. Unter anderem gewann er sechsmal die deutsche Meisterschaft und einmal die Champions League.