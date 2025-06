Enthüllt! So hoch ist das Transferbudget des VfB Stuttgart

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Der VfB Stuttgart kann auf dem Transfermarkt ordentlich zuschlagen

Im Sommer könnte es beim VfB Stuttgart zu einem erzwungenen Umbruch kommen, zahlreiche Leistungsträger der Schwaben stehen bei europäischen Top-Klubs auf dem Zettel. Doch auch ohne Millionen-Verkäufe dürfen sich die Entscheider in Bad Cannstatt offenbar über ein sattes Transfer-Budget freuen.

Mit Rechtsverteidiger Lorenz Assignon fand bereits ein erster Neuzugang den Weg in die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Für den 24-Jährigen legte der Pokalsieger rund zwölf Millionen Euro auf den Tisch. Laut "Sport Bild" stehen dem VfB Stuttgart dennoch weiterhin rund 25 bis 30 Millionen Euro zur Verfügung, um neue Stars ins Ländle zu locken.

Das Budget könnte durch Verkäufe sogar noch anwachsen. Besonders heiß begehrt sind Nick Woltemade, der aktuell mit der U21-Nationalmannschaft bei der EM in der Slowakei brilliert und erst nach dem Turnier über seine Zukunft entscheiden will, Angelo Stiller und Abwehrchef Jeff Chabot. Hinzu kommt Enzo Millot, der den VfB wohl via Ausstiegsklausel verlassen möchte.

VfB Stuttgart sucht schon den Millot-Nachfolger

Wirklich interessiert daran, Woltemade, Stiller und/oder Chabot ziehen zu lassen, ist der VfB Stuttgart allerdings nicht. Das Trio gehört zu den wichtigsten Spielern im Kader von Cheftrainer Sebastian Hoeneß. Stiller steht angeblich beim FC Liverpool und Real Madrid auf der Liste, Chabot hat abermals das Interesse von Juventus Turin geweckt.

Auf einen Abgang von Millot hingegen ist man laut übereinstimmenden Medienberichten bereits vorbereitet. "Sport Bild" zufolge stehen Bayern-Talent Paul Wanner und Noah Darvich vom FC Barcelona weit oben auf der Wunschliste des Bundesligisten, wenn der Franzose von seiner Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro Gebrauch machen sollte.

"Bild" hatte zudem den jungen Griechen Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki beim VfB ins Gespräch gebracht. Mit dem 22-Jährigen sollen die Verantwortlichen bereits Gespräche geführt haben.