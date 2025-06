Wie gut passt Wirtz zum FC Liverpool?

IMAGO/Peter Byrne

Florian Wirtz greift künftig für den FC Liverpool in der Premier League an

Der Rekordtransfer von Florian Wirtz zum FC Liverpool ist in trockenen Tüchern. Doch wie gut passt der deutsche Nationalspieler ins System von Teammanager Arne Slot?

Der FC Liverpool hat das Rennen um Florian Wirtz gemacht, die Premier League hat einen neuen Superstar.

Einer der Schlüssel zum Transfererfolg der Reds: die sportliche Perspektive, die dem 22-Jährigen ausgebreitet wurde. Wirtz soll nicht weniger als das neue Herzstück der ohnehin schon prächtig funktionierenden Offensive werden. Das letzte fehlende Puzzlestück sozusagen.

Teammanager Arne Slot, frisch gebackener Meister-Coach, dominierte mit seiner Mannschaft die Premier League in der abgelaufenen Saison und begeisterte mit attraktivem Angriffsfußball. 86 Tore schenkte Liverpools Star-Ensemble den Gegnern allein in der Liga ein - mit Abstand der höchste Wert. Bei den Reds werden die Offensivspieler mit Bällen gefüttert, wie allein die 47 Scorerpunkte (29 Tore, 18 Vorlagen) von Mohamed Salah zeigen. Auch Wirtz will Teil davon sein.

So passt Wirtz ins Liverpool-System

Im bevorzugten 4-2-3-1-System soll Florian Wirtz auf seiner Paradedisziplin auf der 10 auflaufen. Dort kann der DFB-Star seine großen Stärken ausspielen, etwa das Spielen von entscheidenden Pässen. "The Athletic" rechnete aus, dass Wirtz die zweitmeisten Pässe im Angriffsdrittel aller Spieler aus den Ligen in England, Deutschland, Spanien und Italien spielte.

Auf der Zehn agierte unter Arne Slot bis zuletzt der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai, der vor zwei Jahren für immerhin 70 Millionen Euro kam. Der Ungar ist im Mittelfeld unumstritten, gilt nicht nur als feiner Techniker, sondern auch als harter Arbeiter, der die Kollegen hinter ihm unterstützt. Auch kurbelt er mit intensiven Läufen das Pressing an.

Einer der Schlüsselspieler bei den Reds: Dominik Szoboszlai

Allerdings lassen zwölf Scorerpunkte in 36 Liga-Einsätzen und zwei in neun Königsklassen-Partien auch Luft nach oben. Mit Florian Wirtz (23 Scorerpunkte in der Liga, sieben in der Champions League) erhält die Offensive zweifelsfrei noch mehr Qualität. Möglich, dass Szoboszlai eine Etage tiefer und künftig als einer der beiden Ballverteiler im zentralen Mittelfeld agiert. Dann bekämen Alexis Mac Allister und Ryan Gravenberch neue Konkurrenz.

Doch Slot bekommt mit dem neuen Edeltechniker auch weitere Optionen - etwa als falsche Neun in einem 4-2-4-System. Da Wirtz in Leverkusen und in der DFB-Elf gerne auch über die linke Seite angreift, wäre wohl auch ein Einsatz auf dem Flügel möglich - vor allem, wenn sich auf der Abgabeseite beim FC Liverpool noch etwas tut. Cody Gakpo wird seit Längerem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, Luis Díaz mit dem FC Barcelona.

Matthäus: "Er passt dort perfekt hinein"

So oder so: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist überzeugt, dass Florian Wirtz perfekt ins Liverpooler System passen wird. Wirtz habe sich "von den Möglichkeiten, die Liverpool bietet", überzeugen lassen, sagte der 64-Jährige bereits Ende Mai im Interview mit RTL/ntv und sport.de: "Irgendwann fühlt man sich eben reif, um in die stärkste Liga zu wechseln."

Beim FC Bayern hingegen hätte man womöglich das System umstellen müssen, da sich das Angriffsspiel um Jamal Musiala kreist. "Die Reds haben einen Sechser, einen Achter, aber der Zehner fehlt irgendwie. Er passt dort perfekt hinein", so Matthäus bei "Sky".

Ähnlich bewertete Bundestrainer Julian Nagelsmann die Situation, als er vor einigen Wochen auf den bevorstehenden Wechsel seines DFB-Schützlings angesprochen wurde. In Liverpool könne Wirtz auf "seiner Position spielen", was letztlich auch für die Nationalmannschaft gut sei. Nagelsmann stand immer wieder mit Wirtz im Austausch, um bei der Entscheidungsfindung zu assistieren.