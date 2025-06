Das bedeutetet der Wirtz-Wechsel für Bayer und FC Bayern

IMAGO/Laci Perenyi

FC Liverpool statt FC Bayern: Florian Wirtz kickt künftig in der Premier League

FC Liverpool statt FC Bayern: Der Wechsel von Bayer Leverkusens Supertalent Florian Wirtz in die Premier League ist perfekt. Gegenüber RTL/ntv und sport.de schätzt der langjährige Bundesliga-Manager Michael Reschke die Folgen des Rekord-Deals ein.

Der 67-Jährige, der unter anderem auch beim FC Bayern sowie bei Bayer Leverkusen in verantwortlicher Position tätig war, bezeichnete Florian Wirtz' Transfer zum FC Liverpool als "nachvollziehbare und eine interessante Entscheidung".

Reschke ergänzte: "Ich glaube, dass für Florian eine ganz große Rolle gespielt hat, dass er sich in der Premier League behaupten will. Das ist nach wie vor einfach die stärkste Liga der Welt. Und dass es ihn einfach reizt, jetzt mal was Neues zu erleben und das auf diesem Niveau."

Der Wirtz-Wechsel an die Anfield Road für angeblich bis zu 150 Millionen Euro sorgt gleich für mehrere Rekorde. Unter anderem ist der 22-Jährige nun der teuerste Bundesliga-Abgang, der teuerste Premier-League-Neuzugang sowie der teuerste deutsche Fußballer aller Zeiten.

Ist die Mega-Summe eine (zu) höhe Bürde für Wirtz?

"Die Ablösesumme ist schon ein bisschen absurd", sagte Reschke. "Aber so wie ich ihn kennen und schätzen gelernt habe, ist das ein Junge, der dieses Spiel von innen heraus lebt, der sich, wenn er einmal auf dem Platz steht, überhaupt keine Platte macht, ob er so oder so viel Ablöse gekostet hat und für den der Wettkampf im Vordergrund steht. Und deshalb bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er mit diesem Druck, auch wenn er immens groß ist für so einen jungen Menschen, sehr gut umgehen kann."

Sorgen um Wirtz macht sich Reschke jedenfalls nicht. "Er ist ein Ausnahmespieler, jetzt schon einer der besten der Welt", betonte der immer noch bestens vernetzte Bundesliga-Insider. "Er liebt den Fußball so sehr und ist so beseelt davon, sich zu behaupten und durchzusetzen, dass ich glaube, dass ihm das sehr, sehr schnell gelingen wird."

Bayer Leverkusen kann "interessante Sachen machen", aber ...

Leidtragender des Wirtz-Abgangs auf die Insel ist allen voran Bayer. "Einen Weggang wie den von Florian kannst du nicht kompensieren", sagte Reschke. "Wir sprechen über einen der besten Spieler der Welt. Du kannst sicherlich mit den Einnahmen, die du jetzt generierst, auf dem Transfermarkt interessante Sachen machen. Aber einen Ausnahmespieler wie Florian Wirtz werden wir in Leverkusen in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr sehen."

FC Bayern tut Absage von Florian Wirtz "weh"

Neben Liverpool bemühten sich unter anderem auch der FC Bayern und allen voran Ehrenpräsident Uli Hoeneß intensiv um Wirtz - letztlich vergeblich. "Das tut Bayern München und Uli Hoeneß weh. Allerdings weniger in Form einer persönlichen Niederlage, als vielmehr, dass man es unglaublich gerne gesehen hätte, wenn man den Spieler in den eigenen Reihen gehabt hätte", sagte Reschke bei RTL/ntv und sport.de. "Dass Uli sich so extrem bemüht hat, zeigt seine außergewöhnliche Wertschätzung für Florian Wirtz."

Reschke sagte: "Es war die Pflicht des FC Bayern, alles daran zu setzen, Florian Wirtz - den gemeinsam mit Jamal Musiala und Joshua Kimmich besten deutschen Spieler - zu verpflichten."