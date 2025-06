Exklusiv: Reschke wollte Woltemade zu Schalke holen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Holger Strehlow

Gewann mit dem VfB Stuttgart in der abgelaufenen Saison den DFB-Pokal: Nick Woltemade

Nick Woltemade im königsblauen Trikot? Das wäre durchaus möglich gewesen. Wie Michael Reschke im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de verraten hat, wollte er den Shootingstar vom VfB Stuttgart einst verpflichten wollte, als er für den FC Schalke 04 als Technischer Direktor tätig war.

"Ich kann ein kleines Geheimnis verraten", beginnt Michael Reschke im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de, als er auf die steile Entwicklung von Nick Woltemade angesprochen wird: "Zu meiner Schalke-Zeit haben wir versucht, Nick Woltemade zu verpflichten."

Reschke übernahm zur Bundesliga-Saison 2019/20 beim FC Schalke 04 den damals neu geschaffenen Posten des Technischen Direktors. Damals war er für die Neuausrichtung der Scoutingabteilung sowie für die Kaderplanung verantwortlich. Woltemade kickte da noch in den Nachwuchsmannschaften des SV Werder Bremen.

Reschke habe kürzlich erst die Eltern des 23-Jährigen wiedergetroffen. "Wir haben über die Gespräche damals noch einmal ein bisschen nachdiskutiert." Woltemade blieb damals den Grün-Weißen treu, gab wenig später auch sein Pflichtspieldebüt.

Stuttgart-Star Woltemade hat bereits "internationale Klasse"

Nachdem er auch in der Spielzeit 2021/22 über Kurzeinsätze nicht hinaus kam, wurde er für eine Saison an den damaligen Drittligisten SV Elversberg verliehen. Nach einer Bundesliga-Saison mit Werder entschied sich Woltemade im vergangenen Sommer für einen ablösefreien Wechsel zum VfB Stuttgart. Dort startete er nach Startschwierigkeiten durch, überzeugte vor allem in der Rückrunde. Am Ende verbuchte er in seiner ersten VfB-Saison 17 Tore, die ihm jüngst auch eine erste Einladung von Bundestrainer Julian Nagelsmann einbrachten.

Woltemades Entwicklung sei "außergewöhnlich", so Reschke nun: "Das technische Rüstzeug, das Gespür fürs Spiel - das ist absolute Klasse."

Der Angreifer besitze bereits "internationale Klasse", wenngleich man in den beiden Länderspielen in der Nations League gegen Portugal und Frankreich habe erkennen können, dass die "A-Nationalmannschaft oder das absolute Spitzenniveau schon noch einmal sehr herausfordernd für ihn ist".

Bayern-Wechsel? Reschke vertritt klare Meinung

Vorerst würde Michael Reschke dem Youngster ausdrücklich dazu raten, mindestens eine weitere Saison beim VfB Stuttgart zu spielen.

"Der VfB Stuttgart ist ein Klub, der sich in der letzten Zeit unter Sebastian Hoeneß sehr gut entwickelt hat. Und ich finde, dass er da im Moment sehr gut aufgehoben ist", hob der langjährige Fußballfunktionär im Interview mit RTL/ntv und sport.de hervor.

Dass sich ein Spieler, "wenn es jetzt andere internationale und interessante Angebote gibt", Gedanken macht, läge zwar "in der Natur der Sache. Aber gerade in diesem Vor-WM-Jahr, in dem er eine echte Chance hat, nachher Stammspieler zu werden, ist ein gewohntes Umfeld wie beim VfB Stuttgart sicher eine gute Adresse".

Daher hält Michael Reschke derzeit auch nichts von einem möglichen Wechsel zum FC Bayern, der längst seine Fühler ausgestreckt haben soll.

"Die beiden Positionen, die Woltemade spielen kann, sind entweder die Neun, die zweite Spitze oder die Zehn. Und da jetzt in den Konkurrenzkampf mit Harry Kane und Jamal Musiala zu gehen - dafür hätte ich kein Verständnis. Das sehe ich im Moment nicht", so der 67-Jährige überzeugt.