St. Pauli holt letztjährigen Champions-League-Teilnehmer

AFP/SID/KERSTIN JOENSSON

Neuer Kiezkicker: Mathias Pereira Lage

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat seine Offensive für die neue Saison verstärkt. Vom letztjährigen Champions-League-Teilnehmer Stade Brest wechselt der Franzose Mathias Pereira Lage ans Millerntor, dies gab der Klub am Freitag ohne Nennung einer Vertragslaufzeit bekannt.

"Dynamik, technische Fähigkeiten, Tempo: Mathias verfügt über alles, was wir uns von einem Offensivspieler wünschen", freute sich Trainer Alexander Blessin über die Verpflichtung. "Mathias hat sehr viel Erfahrung auf nationalem und europäischen Topniveau gesammelt und entspricht mit seinen Fähigkeiten genau dem von uns gesuchten Profil für mehrere Offensivpositionen", sagte Sportchef Andreas Bornemann.

Der 28-Jährige kommt vornehmlich auf dem linken Flügel zum Einsatz, kann aber auch rechts oder in der Mitte spielen. Pereira Lage, der neben der französischen auch die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt, kommt in 160 Einsätzen in der Ligue 1 auf 16 Treffer und 17 Vorlagen. In der vergangenen Saison erreichte er mit Brest das Achtelfinale der Champions League.