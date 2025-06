Jobe Bellingham gibt zu: Hab mich gegen BVB gesträubt

IMAGO/Heuler Andrey

Jobe Bellingham wechselte kürzlich zum BVB

Monatelang pokerte Borussia Dortmund um die Dienste von Jobe Bellingham, vor rund zwei Wochen entschied sich der Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham schließlich zum Wechsel zum Revierklub. Nun hat der Mittelfeldmann in einem Interview aufhorchen lassen.

Am 10. Juni unterschrieb Jobe Bellingham bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis 2030. Ein klares, langfristiges Bekenntnis des jungen Engländers, der damit beim BVB in die Fußstapfen seines Bruder Jude tritt, der in Dortmund zum Weltstar reifte, um Mitte 2023 zu Real Madrid weiterzuziehen.

Die Borussia scheint also ein gutes Pflaster für die Bellinghams zu sein. Allerdings musste Bellingham junior davon erst einmal überzeugt werden. Denn bei "DAZN" bekannte der zwei Jahre jüngere Jobe in aller Deutlichkeit mit Blick auf seine Überlegungen vor seinem Wechsel zum BVB: "Ich habe mich innerlich gegen Dortmund gesträubt!"

Der Grund: "Einfach aus Angst, nicht meinen eigenen Weg zu gehen." Aber diese Ängste wollte Bellingham nicht zulassen, sie sollten ihn nicht davon abhalten "die richtige Entscheidung zu treffen", sagte er. Und diese war nun einmal der Wechsel an jene Stätte, an der auch schon sein Bruder aktiv war.

"Wenn der richtige Weg ist zu Dortmund zu gehen, warum nicht. Er war es für so viele Top-Spieler, nicht nur für mich und meinen Bruder. Es wäre genauso falsch gewesen, zu einem anderen Klub zu gehen, nur weil Jude hier war. Beide Wege haben Risiken", erklärte Bellingham und verriet, dass ihm BVB-Boss Hans-Joachim Watzke diesen Rat mitgegeben habe.

Dass der Wunschspieler bei den Schwarz-Gelben bis zu fünf Millionen Euro im Jahr kassiert, dürfte allerdings auch bei der Wechsel-Entscheidung geholfen haben.

"Dortmund hat lange gekämpft und mich überzeugt. Und wie meine Familie immer sagt: Folge deinem Herzen. Ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Am Ende habe ich auf meinen Kopf und mein Herz gehört", führte der junge Engländer aus, der sich als "Box-to-Box-Spieler" betitelte.

"Es ist mir egal, ob ich als 10er, 8er oder 6er spiele. Am Ende spiele ich da, wo er der Trainer mich hinstellt", sagte er.