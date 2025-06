Neuer findet Sané-Abschied "schade"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die Wege von Leroy Sané und Manuel Neuer beim FC Bayern trennen sich

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer hat den bevorstehenden Abschied von Leroy Sané bedauert.

"Er muss die Entscheidung für sich treffen. Für uns ist es schade, weil wir einen wichtigen Spieler verlieren. Ich habe sehr gerne mit Leroy gespielt. Ich werde ihn schon vermissen", sagte Neuer nach dem 2:1 (1:0) des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei der Klub-WM gegen die Boca Juniors.

Sané wechselt zur kommenden Saison vom FC Bayern zum türkischen Meister Galatasaray Istanbul. Da sein Vertrag in München bis 30. Juni läuft, ist der Nationalspieler bis dahin noch Teil des Bayern-Teams beim Turnier in den USA. Gegen Boca war Sané in der 67. Minute für Kingsley Coman eingewechselt worden. Beim 10:0 im ersten Gruppenspiel gegen Auckland hatte Sané noch 90 Minuten auf der Bank gesessen.

Sané gibt für den FC Bayern noch mal Gas

"Es fühlt sich bei ihm auf gar keinen Fall an wie eine Abschiedstour. Er gibt im Training Gas, auch als er jetzt reingekommen ist, hat er Gas gegeben", lobte Neuer den Offensivspieler. Sané sage nicht, "ich mach jetzt ein bisschen weniger oder spiele ein bisschen 'joga bonito'. Er versucht, seine Klasse zu zeigen und für die Mannschaft zu spielen."

Sané hatte nach fünf Jahren beim FC Bayern in Istanbul einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Für die Bayern könnte er noch im abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr MESZ/Sat.1 und DAZN) in Charlotte gegen Benfica Lissabon und im Achtelfinale der Klub-WM zum Einsatz kommen.