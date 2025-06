Kane führt Bayern ins Achtelfinale - Sorgen um Musiala

IMAGO/Marco Bader

Kane traf selbst und bereitete das Siegtor vor

Der FC Bayern hat bei der Klub-WM vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Sorgen bereitet allerdings Jamal Musiala.

Im Hard-Rock-Stadion von Miami tönte "FC Bayern, forever number one" aus den Boxen, die Torschützen Harry Kane und Michael Olise klatschten sich auf dem Platz freudestrahlend ab. Doch der vorzeitige Einzug des deutschen Fußball-Rekordmeisters ins Achtelfinale der Klub-WM wurde überschattet von Sorgen um Jungstar Jamal Musiala.

Der 22-Jährige war beim verdienten 2:1 (1:0) gegen die Boca Juniors in der 82. Minute verletzt ausgewechselt worden - nur 25 Minuten nach seiner Einwechslung für Serge Gnabry.

Musiala verließ den Rasen mit leerem Blick, begleitet von zwei Betreuern. Joshua Kimmich hatte den Nationalspieler zuvor noch getröstet und ihm liebevoll über den Kopf gestrichen. Eine erneute Verletzung wäre bitter: Musiala war nach einem Muskelbündelriss und wochenlanger Pause erst kurz vor dem Mammutturnier wieder fit geworden.

FC Bayern spielt jetzt um den Gruppensieg

Eine genaue Diagnose stand allerdings noch aus, als die Bayern in der Nacht von Miami ins Teamquartier "Four Seasons" nach Orlando zurückflogen - immerhin mit der Gewissheit, vorzeitig das Minimalziel Achtelfinale erreicht zu haben. Im Spiel am Dienstag (21.00 Uhr MESZ/Sat.1 und DAZN) in Charlotte gegen Benfica Lissabon geht es noch um den Gruppensieg. In der Runde der besten 16 sind Chelsea, Flamengo oder Tunis die möglichen Gegner.

"Wir gehen mit einem guten Gefühl in das Spiel gegen Benfica. Wir wollen mit neun Punkten in die K.o.-Phase gehen. Dann schauen wir, was passiert", sagte Kapitän Manuel Neuer. "Es macht Spaß", ergänzte Konrad Laimer.

Harry Kane belohnt dominante Bayern

Das Selbstvertrauen bei den Bayern ist groß, nachdem sie gegen die Boca Juniors über weite Strecken das bessere Team gewesen waren. "Es war eine großartige Vorstellung von uns, wir waren sehr motiviert. Wir hätten in der ersten Halbzeit höher führen müssen. Es ist schön, dass ich getroffen habe, aber wichtig ist, dass wir das Achtelfinale erreicht haben", sagte Kane bei "DAZN".

Der Torjäger hatte den lange Zeit überlegenen FC Bayern vor 63.587 Zuschauern in der 18. Minute in Führung gebracht. Boca glich bei hitziger Atmosphäre durch Miguel Merentiel (66.) zwar aus, doch der starke Olise (84.) konterte.

"Wir hätten zwar ein paar Tore mehr schießen müssen"

Trainer Vincent Kompany war entsprechend "sehr zufrieden. Wir haben es sehr gut gemacht. Wir sind ruhig geblieben. Wir hätten zwar ein paar Tore mehr schießen müssen, aber wichtig war, dass wir gewonnen haben", sagte er entspannt. Schon zum Auftakt der Klub-WM hatten die Münchner beim 10:0 gegen Auckland ein Schützenfest gefeiert

Doch nach dem besseren Training unter Wettkampfbedingungen war der deutsche Meister nun gegen Boca erstmals gefordert. "Sie werden alle Taktiken anwenden, die sie haben, um uns aus dem Konzept zu bringen", hatte Kane vor der Partie gewarnt: "Es ist ein gefährliches Spiel." Doch die Bayern blieben gegen den 35-maligen argentinischen Meister "ruhig", so Neuer: "Wir haben uns nicht provozieren lassen."