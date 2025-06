Medien: Funkstille zwischen Flick und Marc-André ter Stegen

IMAGO/Javier Borrego

Der FC Barcelona hat die durchaus überraschende Entscheidung getroffen, seine sportliche Zukunft ohne Marc-André ter Stegen zu gestalten. Der deutsche Nationaltorhüter will das in dieser Form aber nicht akzeptieren. Ein klärendes Gespräch zwischen ihm und Trainer Hansi Flick hat es bis heute nicht gegeben.

Zwischen Hansi Flick und Marc-André ter Stegen herrscht Funkstille. Obwohl der FC Barcelona die Verpflichtung von Joan García schon eingetütet und damit einen Nachfolger für den deutschen Nationaltorwart gefunden hat, haben der Trainer und der langjährige Stammkeeper über die jüngsten Entwicklungen noch nicht gesprochen.

Laut "Mundo Deportivo"-Angaben handelt es sich allerdings um eine gewollte Funkstille. Die Zeitung schreibt, Flick habe diesen Weg bewusst gewählt. Er wolle ter Stegen in dessen Urlaub nicht stören und das Thema keinesfalls nur am Telefon besprechen. Dafür sei das Ganze zu wichtig. Flick wolle stattdessen ein Vier-Augen-Gespräch suchen.

Ter Stegen will Barcelona nicht verlassen

Zu einem vorzeitigen Austausch würde es der "Mundo Deportivo" nur kommen, sollte ter Stegen die Initiative ergreifen und Flick anrufen. Dazu ist es bisher aber nicht gekommen. Der 33-Jährige genießt derzeit seinen Urlaub und weilt in Griechenland. Sein erster Pflichttermin in Barcelona ist am 13. Juli. An diesem Tag nimmt der spanische Meister seine Saisonvorbereitung auf.

Überaus brisant macht die Situation in Barcelona die Tatsache, dass Marc-André ter Stegen den Verein überhaupt nicht verlassen will. Die "Mundo Deportivo" bekräftigt auch in ihrem jüngsten Bericht, dass der Ex-Gladbacher seinen Berater angewiesen hat, keine Gespräche mit anderen Klubs zu führen.

Ter Stegen, so die "Mundo Deportivo", glaube fest daran, dass ihn Flick nicht aussortieren und ihm eine Chance geben werde, sich als alte und neue Nummer eins zwischen den Pfosten zu behaupten.