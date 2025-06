Skandal-Profi Promes an die Niederlande ausgeliefert

AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Quincy Promes war zuletzt für Spartak Moskau aktiv

Der ehemalige niederländische Fußball-Nationalspieler Quincy Promes ist nach seiner Verhaftung in Dubai per Privatjet an sein Heimatland ausgeliefert worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur "AFP" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in den Niederlanden.

Promes war am 14. Februar zu sechs Jahren Gefängnis wegen Schmuggels von über einer Tonne Kokain verurteilt worden, im vergangenen Jahr hatte er für eine Gewalttat zudem eine Gefängnisstrafe von eineinhalb Jahren erhalten. Die Berufungsverfahren sind in beiden Fällen noch nicht abgeschlossen.

Promes war in Dubai auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Amsterdam mit einem internationalen Haftbefehl festgenommen worden und hatte seit Februar unter Hausarrest gestanden. Aus Sicherheitsgründen wurde er am Freitagabend nicht mit einem Linienflug, sondern mit einem Privatjet in die Niederlande gebracht. Er landete auf dem Flughafen Amsterdam Schiphol.

Während eines mehrwöchigen Trainingslagers seines russischen Vereins Spartak Moskau war er in Dubai nach einem Unfall mit einem Mietwagen geflüchtet. Am Flughafen Dubai wurde Promes daher bei der Ausreise mit seinem Team nach St. Petersburg festgenommen.

Spartak Moskau soll indes versucht haben, Promes nach Russland zu holen. Mit Russland haben die Niederlande keinen Auslieferungsvertrag, mit den Emiraten dagegen besteht seit 2021 ein beschränkter Auslieferungsvertrag. Auf diesen berief sich die niederländische Justiz.

Promes kommt auf 50 Länderspiele für die Niederlande und spielte zuvor unter anderem für Ajax Amsterdam und den FC Sevilla.