Wirtz-Gehalt in Liverpool deutlich niedriger als gedacht?

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Florian Wirtz kickt künftig für den FC Liverpool

Der inzwischen auch offiziell bestätigte Wechsel von Bayer Leverkusens Top-Talent Florian Wirtz zum FC Liverpool sorgt mit seiner Mega-Ablöse für zahlreiche Bestmarken. Das Gehalt, das der 22-Jährige künftig beim englischen Meister bezieht, soll sich dagegen vergleichsweise im Rahmen halten.

Wie das seriöse Portal "The Athletic" berichtet, kassiert Florian Wirtz beim FC Liverpool "nur" ein Fixgehalt von 10,2 Millionen Pfund (rund 11,9 Millionen Euro), das durch erfolgsabhängige Prämien auf bis zu 12,8 Millionen Pfund (14,9 Millionen Euro) ansteigen kann.

Weiter steigern kann Wirtz sein Gehalt demnach durch längere Zugehörigkeit zum Verein - ein Modell, das Liverpool in den letzten Jahren bereits bei anderen Stars angewendet hat.

Die detaillierten Zahlen, die nun von der Insel durchsickern, widersprechen Berichten von deutschen Medien.

Dort hieß es zuletzt, der frühere Kölner steige in Liverpool zwar nicht zum Top-Verdiener auf, das bleibe der ägyptische Superstar Mo Salah. Wirtz kassiere jährlich aber ein Salär in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro.

Der FC Bayern, der sich ebenfalls intensiv um Wirtz bemühte, soll ihm sogar 25 Millionen Euro jährlich geboten haben. Er wäre damit zum Top-Verdiener neben Harry Kane aufgestiegen. Auch Jamal Musiala soll seit seiner Vertragsverlängerung ungefähr in diesen Sphären verdienen.

Zahlt der FC Liverpool bis zu 150 Millionen Euro für Florian Wirtz?

Liverpool hatte den Wirtz-Deal am Freitag bestätigt, sein Arbeitspapier an der Anfield Road läuft bis 2030, die Ablösesumme soll inklusive Bonuszahlungen je nach Quelle bis zu 136 oder sogar 150 Millionen Euro betragen.

Der langjährige Bundesliga-Manager Michael Reschke bezeichnete Wirtz' Transfer zu den Reds gegenüber RTL/ntv und sport.de als "nachvollziehbare und interessante Entscheidung".

Der 67-Jährige ergänzte: "Ich glaube, dass für Florian eine ganz große Rolle gespielt hat, dass er sich in der Premier League behaupten will. Das ist nach wie vor einfach die stärkste Liga der Welt. Und dass es ihn einfach reizt, jetzt mal was Neues zu erleben und das auf diesem Niveau."