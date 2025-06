England schaltet Spanien bei U21-EM aus

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

England steht im Halbfinale der U21-EM

Titelverteidiger England ist bei der U21-EM erneut ins Halbfinale eingezogen. In der Neuauflage des vergangenen Endspiels setzten sich die Young Lions mit 3:1 (2:1) gegen Rekordeuropameister Spanien durch.

Das Team von Trainer Lee Carsley, der im letzten Jahr auch die A-Nationalmannschaft betreut hatte, trifft in der Runde der letzten vier am Mittwoch auf die Niederlande.

Die Engländer, die zum Abschluss der Vorrunde 1:2 gegen die deutsche U21 verloren hatten, hatten zunächst Glück: Nach einem Handspiel von Charlie Cresswell nahm Schiedsrichter Simone Sozza (Italien) seine Elfmeterentscheidung nach Videobeweis zurück (2.).

James McAtee (10.) und Harvey Elliott (15.) sorgten wenig später mit einem Doppelschlag für die frühe 2:0-Führung des Titelverteidigers. Javi Guerra verkürzte noch vor der Pause per Foulelfmeter (39.).

Nach der Halbzeit drängte La Rojita auf den Ausgleich, doch Keeper James Beadle rettete für England mehrmals in höchster Not. Für die Entscheidung sorgte Elliot Anderson, der in der Nachspielzeit ebenfalls einen Foulelfmeter verwandelte (90.+4).