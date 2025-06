Fluminense knöpft BVB Tabellenführung ab

AFP/SID/FRANCK FIFE

Jubel bei Fluminenses Torschützen Freytes

Der brasilianische Fußball-Spitzenklub Fluminense liegt bei der Klub-WM dank eines Comeback-Sieges auf Achtelfinalkurs. Das Team aus Rio de Janeiro bezwang Ulsan HD aus Südkorea mit 4:2 (1:2) und eroberte in der Gruppe F die Tabellenführung vor Borussia Dortmund. Zwischen den Brasilianern und dem Fußball-Bundesligisten kommt es somit am letzten Spieltag zu einem Fernduell um den Gruppensieg.

Jhon Arias (27.), Nonato (66.), Juan Freytes (83.) und Keno (90.+2) trafen für Fluminense. Ulsan hatte dank der Treffer von Jin-Hyun Lee (37.) und Won-Sang Um (45.+3) zwischenzeitlich auf den ersten Sieg hoffen können. Stattdessen steht nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel bereits das Aus fest.

Die Südkoreaner sind am Mittwoch (21:00 Uhr/Sat.1 und DAZN) der letzte Gegner des BVB, gespielt wird in Cincinnati. Zeitgleich treffen in Miami Fluminense und die Mamelodi Sundowns aus Südafrika aufeinander. Momentan führt Fluminense die Tabelle aufgrund der um ein Tor besseren Tordifferenz vor Dortmund an. Mamelodi hat ebenfalls noch Chancen aufs Achtelfinale.

Der Sieger der Dortmunder Gruppe F spielt sein Achtelfinale am 1. Juli in Atlanta, der Gruppenzweite muss am 30. Juni in Charlotte ran.

Der argentinische Topklub River Plate vergab in der Nacht zu Sonntag die Chance, bereits das Ticket für eines dieser K.o.-Spiele zu lösen. Das Team aus Buenos Aires kam in Gruppe E gegen CF Monterrey aus Mexiko in Pasadena nicht über ein 0:0 hinaus und verlor in der Nachspielzeit zudem Kevin Castano durch Gelb-Rot (90.+1).

River Plate liegt mit vier Punkten zwar gleichauf mit Champions-League-Finalist Inter Mailand - trifft aber zum Gruppenabschluss am Donnerstag (3:00 Uhr MESZ/DAZN) auf die Italiener. Monterrey liegt zwei Punkte hinter dem Duo und kann im Parallelspiel mit einem Sieg gegen die bereits ausgeschiedenen Urawa Red Diamonds/Japan noch auf einen der ersten zwei Plätze springen.